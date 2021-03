Malaika Arora shares sultry pool picture and says summer is here see viral hot picture: मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) की दिलकश अदाओं के क्या ही कहने, एक्ट्रेस अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी एक से बढ़कर एक कमाल की फोटो शेयर करती रहती हैं. हाल ही में मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने अपने जिम में डांस करते हुए की एक वीडियो शेयर की थी, जिसे फैंस ने खुब पसंद किया था. वैसे तो मलाइका (Malaika Arora) फिल्मों से दूर हैं लेकिन वो बतौर जज और रैंप वॉक पर अपने जलवे दिखाती रहती हैं साथ ही एक्ट्रेस की फिटनेस के क्या ही कहने. ऐसे में एक बार फिर मलाइका (Malaika Arora) ने एक फोटो शेयर की है, जिससे इंस्टाग्राम का तापमान बढ़ गया है. Also Read - Malaika Arora से लेकर Parineeti Chopra तक, Paparazzi के कैमरे में कैद हुए ये सितारे- Video

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने आज अपन सोशल मीडिया पर एक कमाल की सेक्सी फोटो शएयर की है जिसमें फन्होंने अपना बिकिनी (Malaika Arora Bikini) अंदाज दिखाया है और ये फोटो हर जगह पर वायरल हो रही है. मलाइका अरोड़ा ने तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘गर्मी आ गई है.’ Also Read - टू पीस पहनकर Bold अंदाज में Malaika Arora ने किया 'Twerking' डांस, वीडियो देखकर थम जाएंगी सांसे

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने जो फोटो शएयर की है उसमें उन्होंने अपना बोल्ड अंदाज दिखाया है और तस्वीर में मलाइका (Malaika Arora) ग्रे कलर की ड्रेस में स्विमिंग पूल के किनार बैठी हैं और बेहद हॉट लग रही हैं. मलाइका (Malaika Arora) की इस तस्वीर को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं और कुछ ही देर में इस फोटो पर लाखों लाइक्स आ गए हैं.