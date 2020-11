Malaika Arora wears Manish Malhotra Ginger Bronze sequin saree in India’s Best Dancer- मलाइका अरोड़ा ने हाल ही में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई ब्राउन कलर की डिजाइनर सीक्वेंस (Ginger Bronze sequin saree) साड़ी पहनी. मलाइका पर ये साड़ी खूब फब रही थी. ऊपर से लहराते खुले बाल और उनकी अदाएं देखने वाली थीं. Also Read - बॉलीवुड एक्टर विजय राज गिरफ्तार, को-एक्ट्रेस ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप

बता दें, मलाइका अक्सर नए-नए स्टाइल में सोशल मीडिया में फोटो शेयर करते रहती हैं. मलाइका के फैंस उनकी तस्वीरों को काफी पसंद करते हैं.