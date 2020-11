Malaika Arora steps out for a walk with her pet dog see Pics- मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में मुंबई की गलियों में अपना डॉगी घूमाते हुए मलाइका की तस्वीरें सामने आईं. मलाइका को अपने कुत्ते से बेहद प्यार है. कई बार वे कुत्ते के साथ भी तस्वीरें शेयर करती हैं. मलाइका ने बताया था कि वे अपने बेटे और कुत्ते को बेपनाह प्यार करती हैं. वह दोनों में से किसी एक को नहीं चुन सकती हैं. उनके बेटे अरहान के भी इस बात की शिकायत है. Also Read - Sanjeev Kumar Death: रुला देगी दर्दनाक बीमारी से तड़पते हुए संजीव कुमार के निधन की पूरी सच्चाई

वे कभी-कभी कहते हैं कि आप मुझसे ज्यादा कास्पर को प्यार करती हो. मलाइका ने बताया कि कई बार मेरा बेटा मुझे चुनाव करने के लिए कहता है और मैं मना कर देती हूं. क्योंकि हो ही नहीं सकता. Also Read - श्रद्धा कपूर की 'इच्छाधारी नागिन' वाली तस्वीरें हैं बेहद डरावनी, उगलेंगी जहर ऐसे... डसा हुआ ना मांगेगा पानी

Also Read - गोवा में पूनम पांडे को फोटोशूट की अनुमति देने वाले पुलिसकर्मी निलंबित, अश्लील वीडियो पर मचा बवाल

बता दें, मलाइका अभी ‘इंडियाज बेस्ट डांसर (India’s Best Dancer)’को जज कर रही हैं. मलाइका अक्सर नए-नए स्टाइल में सोशल मीडिया में फोटो शेयर करते रहती हैं. मलाइका के फैंस उनकी तस्वीरों को काफी पसंद करते हैं.