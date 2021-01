Malaika Arora Trolls for Sharing stretch mark photo user says it is not seen before- बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. उनके कई बोल्ड तस्वीरें. योगा करते हुए तस्वीरें इंस्टाग्राम पर देखी जा सकती हैं. पर हाल ही में मलाइका ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसमें उनके स्ट्रेच मार्क्स साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं. एक्ट्रेस की ये फोटो सोशल मीडिया पर आते ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. कई भद्दे-भद्दे कमेंट्स करने लगे. Also Read - अर्जुन और मलाइका की इस फोटो पर लोगों ने किए थे घटिया कमेंट, बोले- बुड्ढी के साथ....

एक यूजर ने लिखा- पेट से बुढ़ापा दिख रहा है. वहीं एक यूजर ने लिखा- ये स्ट्रेच मार्क्स पहले तो नहीं दिखे. वहीं दूसरी ओर मलाइका के समर्थन में भी कई लोग आए. एक ने लिखा- 40 पार उम्र में भी शानदार लगती हैं. एक ने लिखा- बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं है. हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि मलाइका को ट्रोल किया गया हो इससे पहले भी अर्जुन कपूर को लेकर उनपर अक्सर कमेंट्स किए गए हैं. Also Read - 32 Years Of Ram Lakhan: 'राम लखन' के 32 साल, माधुरी दीक्षित ने इस तस्वीर को किया शेयर, बिखरी हैं कई यादें

View this post on Instagram A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

बता दें, मलाइका अरोड़ा खान (Malaika Arora) का नाम अर्जुन कपूर के साथ सुर्खियों में बना रहता है. दोनों हर जगह साथ नज़र आते हैं. एक दूसरे की फोटो पर कमेंट करते हैं. हॉलीडे भी साथ में ही स्पेंड करते हैं. घर भी दोनों साथ ही शेयर करते हैं. दोनों के उम्र के फासले को लेकर हमेशा ट्रोल किया जाता है.