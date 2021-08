Malaika Arora Wants To Be a Mother Again: बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) एक बेटे की मां हैं और तलाकशुदा हैं और इन दिनों अर्जुनकपूर के साथ रिश्ते में हैं. ऐसे में हाल ही में जब वो एक डांस शो में पहुंची थी तो एक्ट्रेस ने इच्छा जाहिर की थी काश उनकी एक बेटी होती. ऐसे में इस पर बात करते हुए एक्ट्रेस ने अपने आने वाले कल को लेकर बाते की हैं और साथ ही बताया है कि वो शायद एक बेटी प्लान कर सकती हैं.Also Read - गोल्डन साड़ी में Malaika Arora ने दिखाया कातिलाना अंदाज, बोल्ड लुक देख तड़प उठा फैंस का दिल

‘सुपर डांसर चैप्टर 4’ में फ्लोरिना गोगोई की परफॉर्मेंस को देख मलाइका (Malaika Arora) उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि काश उनके पास भी कोई बेटी होती है. ऐसे में हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में फिर से उसी बात को दोहराते हुए कहा कि ‘मैं लड़कियों से भरे परिवार से आती हूं और अब, हम सभी के बड़े पैमाने पर लड़के हैं, इसलिए, मुझे एक लड़की की कमी खलती है.’ Also Read - थाई स्लिट ड्रेस में मलाइका अरोड़ा ने फिर से दिखाया अपने हुस्न का जलवा, फैंस बोले 'Ooh La La'

View this post on Instagram A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial)



मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने आगे कहा, ‘मैं अपने बेटे अरहान से चांद तक प्यार करती हूं, लेकिन काश मेरी भी एक बेटी होती, यह मेरे दिल में चल रही एक भावना है. मेरी एक बहन है, और हम सब कुछ एक-दूसरे से साझा करते हैं. फ्लोरिना ने जिस तरह से डांस किया, उसने मुझे उस दिन इतना इमोशनल कर दिया और मैं सोचने लगी कि काश, मेरी एक बेटी होती, जिसे मैं तैयार कर पाती’. Also Read - योगा क्लास के बाहर स्पॉट हुई मलाइका अरोड़ा, प्रिंस और युविका की जोड़ी लगी क्यूट- Video

View this post on Instagram A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial)



मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) ने बेबी को लेकर कहा कि अगर आपको बेबी प्लान करना होगा तो आप कैसे करेंगी, इस पर मलाइका ने कहा, ‘मेरे कई प्यारे दोस्तों ने बच्चों को गोद लिया है और यह सच में आश्चर्यजनक है कि बच्चे उनकी जिंदगी में काफी खुशी लेकर आए हैं. मैं अपने बेटे अरहान के साथ बहुत सी चीजों पर चर्चा करती हूं, जैसे कि हमें किसी दिन एक बच्चे को कैसे गोद लेना चाहिए और उसे एक परिवार और एक घर दें. हम हर चीज के बारे में बात करते हैं, और यह उन कई अनेकों विषयों में से एक है, जिन पर हमने बातचीत की है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है.’