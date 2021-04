Malaika Arora Sexy Backless Dress Pictures Viral On Social Media Know The Price: हाल ही में एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) अपने प्यार अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) के साथ अपने मम्मी-पापा के घर ईस्टर सेलिब्रेशन के लिए पहुंची. इस दौरान इस कपल की कुछ कमाल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें, इन दोनों की जोड़ी बेहद फब रही है. दरअसल इस दौरान मलाइका (Malaika Arora) ने जो ड्रेस पहनी है उसकी भी चर्चा जमकर हो रही है. येलो लॉन्ग फ्रिल मिडी में मलाइका को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. Also Read - Shakti Astitva ke Ehsaas ki: Kapil Nirmal खतरनाक रोल में आएंगे नज़र, Rubina Dilaik का क्या होगा?

मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) और अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) इंडस्ट्री के सबसे चर्चित कपल में से एक हैं. हाल ही में अर्जुन (Arjun Kapoor) ईस्टर के मौके पर मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) के घर पर लंच करने पहुंचे, इस दौरान दोनों की साथ में कुछ फोटोज़ सामने आई हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है और इन फोटोज़ के आग लगाने के पीछे वजह है मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) की ड्रेस. Also Read - पंजाबी गायक Gurekam-Neelam का Punjabi Song 'डिब्बी' इस दिन होगा रिलीज़, टूटेंगे सारे रिकॉर्ड!

अर्जुन (Arjun Kapoor) और मलाइका (Malaika Arora) की जो फोटोज़ सामने आई हैं उनमें एक्टर ने ब्राउन रंग की टीशर्ट और ब्लैक जींस पहनी हुई है, जब्कि मलाइका (Malaika Arora) ने पीले रंग की एक ड्रेस पहनी हुए है जो की बैकलेस है. इस ड्रेस में मलाइका (Malaika Arora) काफी ज्यादा हॉट लग रही हैं. वहीं अगर ड्रेस के कीमत की बात कें तो ये 5,206 रुपए में आप खरीद सकते हैं. मलाइका की ये ड्रेस Johanna Ortiz की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)



वैसे मलाइका-अर्जुन की हॉट फोटोज़ वायरल होना कोई नई बात नहीं है. कुछ दिन पहले अमृता अरोड़ा के घर पर पार्टी के दौरान भी दोनों की एक कोज़ी फोटो काफी वायरल हुई थी जिसमें अर्जन सोफे पर बैठे नज़र आ रहे थे और मलाइका उनके पास बैठी हुई थीं.