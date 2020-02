आदित्य रॉय कपूर और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म मलंग 7 फरवरी को रिलीज हो गई है. मूवी को लेकर दर्शकों में गजब का जोश है. फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है. फिल्म में अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी और कुणाल खेमू मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म के ट्रेलर के बाद से ही ये बज़ में बनी हुई थी. यही नहीं सलमान खान भी इस वीडियो को तारीफ करते हुए कहा था- ‘उई मां… झकास ट्रेलर.’ दर्शकों का कहना है कि पैसा वसूल फिल्म है. आप इसे मिस नहीं कर सकते. लोगों को दिशा और आदित्य की ऑनस्क्रीन केमेस्ट्री पसंद आई है और अनिल कपूर तो हमेशा से ही झक्कास रहे ही है. कुणाल खेमू का भी दम-खम देखने लायक है.

#Malang is an Excellent movie with good direction and powerful acting of @AnilKapoor @kunalkemmu #AdityaRoyKapoor and @DishPatani .. Screenplay, Music and locations are Superb.. Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️/5 #MalangReview @mohit11481 @luv_ranjan @LuvFilms @TSeries @itsBhushanKumar pic.twitter.com/jQ68GkHoe2

#Malang is a big surprise of recent times – a film that seemed decent at best from the promos but exceeds expectations and how! https://t.co/fx9GjhH1ri

— Fenil Seta (@fenil_seta) February 6, 2020