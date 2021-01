Malayalam actor Unnikrishnan Namboothiri passes away at 98- दिग्गज एक्टर Unnikrishnan Namboothiri का बुधवार को कन्नूर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. हालांकि मंगलवार को उनकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव आई थी. लेकिन उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी. Also Read - Sunny Leone के लिए कितना जरूरी है 'Splitsvilla', फिल्मों में कैसे करती हैं बोल्ड सीन

आखिरकार बुधवार को Unnikrishnan ने आखिरी सांस ली. दिग्गज एक्टर ने 1996 में आई फिल्म Desadanam से डेब्यू किया था.

अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने मलयालम भाषा में ट्वीट कर महान कलाकार को श्रद्धांजलि दी है.