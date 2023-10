Hindi Entertainment Hindi

Malayalam Film 2018 Everyone Is A Hero Beats The Kerala Story And Joins The Race For Oscars 2024

'द केरल स्टोरी' को पछाड़ Oscars 2024 की रेस में शामिल हुई मलयालम फिल्म 2018: Everyone is a Hero, जरूर देखिए ये फिल्म

2018: Everyone is a Hero : निर्देशक जूड एंथनी जोसेफ द्वारा निर्देशित मलयालम तोविनो थॉमस-अभिनीत फिल्म '2018 एवरीवन इज ए हीरो' 100 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन किया है.

2018 Everyone Is A Hero Beats in Oscars 2024 : साल 2018 में केरल में आई भीषण बाढ़ में कई लोगों को अपनी जिंदगी और घर-परिवार से बिछड़ना पड़ा. इसी प्राकृतिक आपदा पर बनी डायरेक्टर जूड एंथनी जोसेफ की मलयामल फिल्म ‘2018 : एवरीवन इज ए हीरो’ (2018 Everyone Is A Hero Beats) में दिखाया गया कि कैसे केरल के लोग पांच साल पहले राज्य में आई बाढ़ के दौरान एक-दूसरे के लिए एक साथ खड़े हुए. फिल्म 2018 : एवरीवन इज ए हीरो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि इसने मलयालम सिनेमा को देश भर में सम्मान दिलाया. अब मलयालम फिल्म ‘2018 : एवरीवन इज ए हीरो’ को भारत की तरफ से ऑस्कर 2024 (Oscars 2024) के लिए भेजा गया. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के इस फैसले का स्वागत मलयालम फिल्म इंडस्ट्री ने भी दिल खोलकर किया.

22 फिल्मों में हुआ चुनाव

‘2018: एवरीवन इज ए हीरो’ फिल्म में टोविनो थॉमस, कुंचाको बोबन, आसिफ अली, विनीत श्रीनिवासन, नारायण और लाल मुख्य किरदार में हैं. मई 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म ने आलोचकों की तारीफ और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस भी किया. यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई है और इस साल भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है. 16 सदस्यीय चयन समिति के अध्यक्ष गिरीश कासरवल्ली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए ऑस्कर के लिए मलयालम फिल्म को चुना गया है. चयन समिति ने 22 फिल्मों को रिव्यू किया था, जिनमें ‘द केरल स्टोरी’, ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’, ‘मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे’, ‘बालागम’ (तेलुगु), ‘वालवी’ और ‘बाप्ल्योक’ (मराठी), और ’16 अगस्त, 1947′ (तमिल) जैसी बड़ी फिल्में शामिल थीं.

100 करोड़ से ज्यादा का किया कलेक्शन

फिल्म ‘2018 एवरीवन इज ए हीरो’ 100 करोड़ रुपये से अधिक का कलेक्शन कर मॉलीवुड में बड़ा रिकॉर्ड बनाया था. इस फिल्म ने उस समय ये कारनामा किया जब अदा शर्मा स्टारर ‘द केरल स्टोरी’ (The Kerala Story) सुर्खियां बंटोर रही थी. मलयालम फिल्म उद्योग के करीबी लोग कह रहे हैं कि ‘2018 एवरीवन इज ए हीरो’ ‘असली केरला स्टोरी’ है, न कि वह जो ऐसा होने का दावा करती है. ये फिल्म 2018 की बाढ़ की पृष्ठभूमि में प्रतिकूलता पर मानवता की जीत की कहानियों के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिसने केरल के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया था. यह 2021 की सुपरहीरो फिल्म ‘मिन्नल मुरली’ के बाद राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने और दर्शकों की प्रशंसात्मक प्रतिक्रिया आकर्षित करने वाली दूसरी टोविनो प्रोजेक्ट है. यह केरल में निपाह प्रकोप के बारे में 2019 की फिल्म ‘वायरस’ में उनके प्रदर्शन की यादें भी वापस लाता है.

