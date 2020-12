Maliaka Arora gets troll for her latest photoshoot in Green Dress user says tarzan sister in New Year Eve- मलाइका अरोड़ा इस वक्त गोवा में न्यू सेलिब्रेट करने की तैयारी में हैं. जहां वे अपने ब्वॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर, बेटा अरहान, बहन अमृता अरोड़ा और उनके पति शकील के साथ हैं. मलाइका अपनी बहन अमृता के घर पर वेकेशन मना रही हैं. वैसे तो मलाइका गोवा से अपनी हॉट तस्वीरें फैंस के साथ शेयर कर रही हैं लेकिन उनकी इन तस्वीरों को लोगों ने ट्रोल कर दिया. दरअसल, मलाइका ने ग्रीन कलर की ड्रेस में फोटोशूट करवाया जहां वे पेड़ के पत्तों के पास पोज़ देती नज़र आईं. Also Read - थियेटर में क्यों देखनी चाहिए फिल्म 'रामप्रसाद की तेहरवी'? वजह कुछ खास है

कुछ लोगों को मलाइका की ये तस्वीरें पसंद आईं तो वहीं कई लोगों ने इन फोटोज़ पर अपनी भड़ास निकाल दी. एक यूजर ने लिखा- गोभी- वहीं एक ने लिखा टार्जन की बहन लग रही हो.



बता दें, मलाइका अक्सर नए-नए स्टाइल में सोशल मीडिया में फोटो शेयर करते रहती हैं. मलाइका के फैंस उनकी तस्वीरों को काफी पसंद करते हैं.