कॉमेडियन मल्लिका दुआ (Mallika Dua) के लिए बेहद बुरा वक्त है, दरअसल एक्ट्रेस की मां का कल रात को निधन को गया. मल्लिका दुआ (Mallika Dua) की मां चिन्ना दुआ (Chinna Dua) का शुक्रवार को निधन हो गया. वह लंबे समय से कोरोना वायरस से संक्रमित थीं और उनका इलाज चल रहा था. लेकिन, कोरोना के चलते उनकी हालत बिगड़ गई और कोरोना से लंबी लड़ाई के बाद शुक्रवार को उन्होंने अंतिम सांस ली.

56 साल की चिन्ना (Chinna Dua) का अससल में नाम पद्मावती था और वह डॉक्टर, सिंगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थीं. चिन्ना (Chinna Dua) मई में कोविड का शिकार हुई थी. मल्लिका दुआ ने उनकी मौत की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा- कल रात वो हमें छोड़कर चली गईं, मेरा पूरा दिल…मेरी पूरी जिंदगी. मेरी अम्मा, मुझे माफ कर दो कि मैं आपको बचा नहीं पाई, आपने खुब जंग लड़ी'.

एक्ट्रेस और पॉलिटीशयन बीना काक ने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने मल्लिका दुआ की मां के निधन की जानकारी दी है. उन्होंने चिन्ना दुआ की एक फोटो शेयर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है. बीना काक ने अपने ट्वीट में लिखा है – ‘तुमने बहुत सहा चिन्ना, अब आराम से रहो. ढेर सारा प्यार.’

चिन्ना दुआ के साथ ही उनके पति विनोद दुआ भी मई को कोविड का शिकार हुए थे, जिसके बाद दोनों को गुरुग्राम के एक प्रायवेट अस्पताल में भर्ती किया गया था. बता दें कि 15 मई को चिन्ना ने सोशल मीडिया के जरिए अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी और आज वो दुनिया को छोड़कर चली गई.