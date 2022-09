PM Narendra Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 17 सितंबर को अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौके उन्हें सिर्फ राजनीतिक जगत से ही नहीं, बल्कि मनोरंजन जगत से भी बर्थडे की शुभकामनाएं मिलीं. पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रधानमंत्री (तत्कालीन मुख्यमंत्री) नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. 2013 में मल्लिका शेरावत ने पीएम मोदी के 63वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए एक वीडियो शेयर किया.Also Read - ममता बनर्जी ने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी के लिए क्या कहा? जानिए

2013 के एक साल बाद ही गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री बन गए. पीएम मोदी 18 सितंबर को 72साल के हो गए और इस खास मौके पर शाहरुख खान और अक्षय कुमार समेत कई सेलेब्स ने उन्हें विश किया. लेकिन इतने सालों के बाद भी, नरेंद्र मोदी के लिए मल्लिका का बर्थडे मैसेज आज भी खास बना हुआ है. Also Read - Fall: रहस्यों से भरी वेब सीरीज 'फॉल' का फर्स्ट लुक हुआ जारी, जानिए कहां और कब देख सकते हैं आप

Here is my most special birthday wish for @narendramodi ,the most eligible bachelor of India #BacheloretteIndia http://t.co/oR3WoDh3br

— Mallika Sherawat (@mallikasherawat) September 17, 2013