फिल्म मर्डर में बोल्ड सीन देकर बॉलीवुड में हंगामा मचाने वालीं एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहती हैं और वो अपनी हॉट और बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) हमेशा से ही अपने फैंस के बीच अपने बोल्ड अंदाज से आग लगाती रही हैं.

मल्लिका (Mallika Sherawat) ने अपने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर किया है जिसमें वो पूल में चिल करती हुई नजर आ रही हैं और वो रात में पिंक कलर की बिकीनी पहने आ रही हैं और जमकर मस्ती कर रही हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने बालों में पिंक कलर का ही फूल लगाया हुआ है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का ये वीडिय़ो तेजी से वायरल हो रहा है



हाल ही में एक्ट्रसे ने अपने फिल्म मर्डर के बारे में बात करते हुए कहा था कि ‘फिल्म मर्डर के बाद लोगों ने उन्होंने गिरी हुई औरत के रूप में देखना शुरू कर दिया. साथ ही लोगों ने नैतिक रूप से मुझे मार ही डाला था. एक्ट्रेस के अनुसार उस वक्त उन्होंने जैसे सीन दिए वो आज सिनेमा में आम हो गए हैं. अब लोगों की सोच बदल गई है.’