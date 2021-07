Mandira Bedi And Raj Kaushal’s Lavish Sea-Facing Madh Island Villa Is Up For Rent: टीवी औऱ फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस मंदिरा बेदी ने हाल ही में अपने राज कौश को खोया है. बुधवार को उनके पति का हार्ट अटैक से निधन हो गया था. ऐसे में अब कपल के बारे में कई सारी बातें हर दिन आ रही हैं. वहीं अब एक और खबर आ रही है कि इस कपल ने मुंबई से थोड़ी दूर पर मड आइलैंड पर एक आलिशाना बंगला खरीदा था, लेकिन अब वो इसे किराए पर देते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस आलिशान घर का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको इतनी रकम पर इसका आनंद मिल जाएगा.

आपको बता दें, अभिनेत्री का ये बंगला मुंबई के पास मड आइलैंड पर है. ये एक बेहतरीन विला है। जहां अब इस विला की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. एक्ट्रेस का ये बंगला एक सी व्यू घर है.

इसमें एक पूल है और इसके साथ ही इस घर में 4 बेडरूम और 5 बाथरूम हैं. आपको इस घर में एक रात गुजारने के लिए 42,000 रुपये खर्च करने होंगे.

बॉलीवुड लाइफ की खबर के अनुसार अब ये घर पर किराए पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है. कहा जाता है कि इस घर को मंदिरा और उनकी मां ने मिलकर खरीदा था. जहां इसे अब कई बार शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है.