Mandira Bedi Birthday Special See Actress Sensual Dance Move In Pink Bikini: बॉलीवुड फिल्मों से लेकर एंकर और छोटे पर्दे पर अपनी अदाकारी का लोह मनवाले वाली बेहद कमाल की एक्ट्रेस मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) आज अपना 49वां जन्मदिन मना रही हैं. ऐसे में इस खास दिन वो अपने दोस्तों और परिवारवालों के संग बिता रही हैं. कोरोना की वजह से मुंबई में इस वक्त लॉकडाउन जैसी स्थिती हो गई है, ऐसे में घर पर रहकर ही मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) अपने इस खास दिन के मजे ले रही हैं.

मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) वैसे तो सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहती हैं औऱ वो एक से बढ़कर एक हॉट और बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने अपने जन्मदिन के मौके पर भी कुछ खास शेयर किया है. इस वीडियो वो अपने दोस्तों के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं. इस वीडियो में एक्ट्रेस इट्स मा बर्थडे गाने पर थिरकते हुए नजर आ रही हैं और इस दौरान उन्होंने पिंक कलर की बिकिनी हुई है और ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.



मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) ने 14 फरवरी साल 1999 में निर्देशक राज कौशल से शादी की थी. मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) एक शानदार एक्ट्रेस होने के साथ-साथ फैशन डिजाइनर और टीवी होस्ट भी हैं. मंदिरा (Mandira Bedi) दो बच्चों की मां है और वो अक्सर अपने फिटनेस से हर किसी को हैरान कर देती हैं.