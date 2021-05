Mandira Bedi Shows How To Increase Oxygen Level See The Video: अभिनेत्री और फिटनेस डीवा मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) उन एक्ट्रेस में से एक हैं जो अपनी फिटनेस के कारण चर्चा में रहती हैं. ऐसे में मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में मंदिरा (Mandira Bedi) बताया है कि लोग कैसे अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं. Also Read - Mandira Bedi Birthday: बर्थडे पर पिंक बिकिनी में दोस्तों संग झूमती नजर आईं मंदिरा बेदी, देखें वायरल वीडियो

वीडियो की बात करें तो मंदिरा (Mandira Bedi) इसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने और स्ट्रेस को कम करने का तरीका बताती जर आ रही हैं. लोगों को मंदिरा का ये वीडियो बेहद पसंद आ रहा है. मंदिरा (Mandira Bedi) अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी रेगुलर अपने वर्कआउट के वीडियो शेयर करती हैं. मंदिरा सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं और आए दिन अपना अपडेट यहां देती रहती हैं.



टीवी के कई सितारे भी मंदीरा के इस वीडियो को लाइक करते हुए कॉमेंट किया है. वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में एक फैन ने लिखा है ,’आपको देखकर भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है. एक और फैन ने लिखा है, ‘आप बहुत ही स्ट्रांग हैं’. वहीं काम की बात करें तो एक्ट्रेस जल्द ही एक मर्डर मिस्टी वेब सीरीज में नजर आने वाली हैं. इस सीरीज में मंदिरा एक पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आएंगी.