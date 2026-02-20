By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
री-रिलीज़ हुई मणिरत्नम की ‘युवा’, राजनीति और युवा जोश की कहानी फिर करेगी असर?
हिंदी सिनेमा में कई बड़े अभिनेता अक्सर दूसरी भाषाओं की फिल्म के हिंदी रीमेक से दर्शकों पर छा जाते हैं. निर्देशक मणिरत्नम ने साल 2004 में मल्टी स्टारर फिल्म 'युवा' को 2 भाषाओं में एक साथ शूट किया था. इसने बॉक्स ऑफिस में काफी शानदार प्रदर्शन किया था. शुक्रवार को यह फिल्म दोबारा पर्दे पर रिलीज गई.
तमिल फिल्म ‘आयुथा एझुथु’ का हिंदी रीमेक फिल्म ‘युवा’ के नाम से बनाया गया था. हिंदी वर्जन के लिए फिल्म के डायलॉग लिखने का काम अनुराग कश्यप ने किया था. इस पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म ने रिलीज के बाद दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी. फिल्म में अजय देवगन के साथ रानी मुखर्जी, करीना कपूर, विवेक ओबेरॉय, अभिषेक बच्चन और ईशा देओल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म को 11 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने वर्ल्ड वाइज 23 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी.
फिल्म की री-रिलीज को लेकर अभिनेता अजय देवगन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुशी जाहिर की. फिल्म कोलकाता के बैकड्रॉप पर तीन अलग-अलग युवाओं के जीवन के टकराने और छात्र राजनीति में सुधार लाने की कहानी है, जिसमें अजय देवगन ने एक आदर्शवादी छात्र नेता ‘माइकल मुखर्जी’ की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म ने 50वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म (क्रिटिक्स) और अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार जीते थे.
Bollywood Numerology: ऐश्वर्या राय की तरह सक्सेस–स्टारडम-दौलत-शोहरत पाती हैं इस मूलांक की लड़कियां, सर आंखों बिठाकर रखते हैं पति
फिल्म की स्टारकास्ट
डायरेक्टर मणिरत्नम ने युवा को हिंदी और तमिल में शूट किया था. दोनों ही फिल्मों की स्टारकास्ट एकदम अलग थी. बस एक हीरोइन ईशा देओल दोनों फिल्मों में थीं.
कमाल अमरोही के सेक्रेटरी करते थे मीना कुमारी की बेरहमी से पिटाई? महमूद के घर रहने को मजबूर हुई थीं ‘ट्रेजडी क्वीन’
ए. आर रहमान का म्यूज़िक
फिल्म का संगीत ए. आर. रहमान ने दिया था, जिसके गाने और बैकग्राउंड स्कोर आज भी असर छोड़ते हैं. सिनेमैटोग्राफी और एडिटिंग ने फिल्म को इंटरनेशनल टच दिया.
क्या है ‘युवा’ की कहानी?
‘युवा’ तीन अलग-अलग युवाओं की कहानी है, जिनकी ज़िंदगियां एक राजनीतिक हिंसा की घटना के बाद आपस में टकराती हैं. फिल्म दिखाती है कि कैसे सिस्टम आम आदमी को या तो तोड़ देता है या फिर उसे लड़ने पर मजबूर कर देता है.
गुरुदत्त की लाइफ में दो औरतें फिर भी रहे ‘तन्हा’, एक फिल्म में बता दिया था अपनी मौत का सच!
अभिषेक बच्चन का निगेटिव रोल
फिल्म युवा में अभिषेक बच्चन ने निगेटिव रोल प्ले किया था. पहले ये रोल ऋतिक रोशन को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने करने से मना कर दिया था. बताया जाता है कि यह फिल्म अभिषेक बच्चन के लिए एक बड़ा मोड़ थी, हालांकि फिल्म के लेखक अनुराग कश्यप ने एक बयान में कहा था कि उस समय उन्हें अभिषेक का काम समझ नहीं आया था.
(इनपुट एजेंसी)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें