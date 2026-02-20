री-रिलीज़ हुई मणिरत्नम की ‘युवा’, राजनीति और युवा जोश की कहानी फिर करेगी असर?

हिंदी सिनेमा में कई बड़े अभिनेता अक्सर दूसरी भाषाओं की फिल्म के हिंदी रीमेक से दर्शकों पर छा जाते हैं. निर्देशक मणिरत्नम ने साल 2004 में मल्टी स्टारर फिल्म 'युवा' को 2 भाषाओं में एक साथ शूट किया था. इसने बॉक्स ऑफिस में काफी शानदार प्रदर्शन किया था. शुक्रवार को यह फिल्म दोबारा पर्दे पर रिलीज गई.

Published date india.com Published: February 20, 2026 5:11 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
तमिल फिल्म ‘आयुथा एझुथु’ का हिंदी रीमेक फिल्म ‘युवा’ के नाम से बनाया गया था. हिंदी वर्जन के लिए फिल्म के डायलॉग लिखने का काम अनुराग कश्यप ने किया था. इस पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म ने रिलीज के बाद दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी. फिल्म में अजय देवगन के साथ रानी मुखर्जी, करीना कपूर, विवेक ओबेरॉय, अभिषेक बच्चन और ईशा देओल ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म को 11 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने वर्ल्ड वाइज 23 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी.

फिल्म की री-रिलीज को लेकर अभिनेता अजय देवगन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुशी जाहिर की. फिल्म कोलकाता के बैकड्रॉप पर तीन अलग-अलग युवाओं के जीवन के टकराने और छात्र राजनीति में सुधार लाने की कहानी है, जिसमें अजय देवगन ने एक आदर्शवादी छात्र नेता ‘माइकल मुखर्जी’ की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म ने 50वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म (क्रिटिक्स) और अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार जीते थे.

फिल्म की स्टारकास्ट

डायरेक्टर मणिरत्नम ने युवा को हिंदी और तमिल में शूट किया था. दोनों ही फिल्मों की स्टारकास्ट एकदम अलग थी. बस एक हीरोइन ईशा देओल दोनों फिल्मों में थीं.

ए. आर रहमान का म्यूज़िक
फिल्म का संगीत ए. आर. रहमान ने दिया था, जिसके गाने और बैकग्राउंड स्कोर आज भी असर छोड़ते हैं. सिनेमैटोग्राफी और एडिटिंग ने फिल्म को इंटरनेशनल टच दिया.

क्या है ‘युवा’ की कहानी?

‘युवा’ तीन अलग-अलग युवाओं की कहानी है, जिनकी ज़िंदगियां एक राजनीतिक हिंसा की घटना के बाद आपस में टकराती हैं. फिल्म दिखाती है कि कैसे सिस्टम आम आदमी को या तो तोड़ देता है या फिर उसे लड़ने पर मजबूर कर देता है.

अभिषेक बच्चन का निगेटिव रोल

फिल्म युवा में अभिषेक बच्चन ने निगेटिव रोल प्ले किया था. पहले ये रोल ऋतिक रोशन को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने करने से मना कर दिया था. बताया जाता है कि यह फिल्म अभिषेक बच्चन के लिए एक बड़ा मोड़ थी, हालांकि फिल्म के लेखक अनुराग कश्यप ने एक बयान में कहा था कि उस समय उन्हें अभिषेक का काम समझ नहीं आया था.

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

