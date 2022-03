Mani Ratnam’s Ponniyin Selvan first look posters out: ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) पिछले लंबे समय से पर्दे से दूर हैं और उनके फैंस एक्ट्रेस को पर्दे पर देखने के लिए बेताब थे, ऐसे में अब उनके लिए कल एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दरअसल ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) स्टारर ‘पोन्नियन सेलवन’ (Ponniyin Selvan) की रिलीज डेट का खुलासा हो गया है. फिल्म 30 सितंबर 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी (Ponniyin Selvan Release Date) बता दें कि मणिरत्नम (Mani ratnam) की पोन्नियन सेल्वन में ऐश बहुत जल्द नजर आने वाली हैं और इसकी पहली झलक देखकर फैंस अपने एक्ट्रेस के दिवाने हो गए है. जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म एक पीरीयड ड्रामा मूवी है. जिसकी कहानी 10 वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य में एक उथल-पुथल भरे समय की है.Also Read - Aishwarya Rai की पाकिस्तानी हमशक्ल ने बेडरूम से शेयर की तस्वीर, ग्लैमरस अंदाज़ ने लोगों को बनाया दीवाना

‘पोन्नियन सेलवन-1’ (Ponniyin Selvan-1) को दिग्गज डायरेक्टर मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को दो पार्ट में बनाया जाएगा. फिल्म कल्कि के क्लासिक तमिल उपन्यास ‘पोन्नियन सेलवन’ पर आधारित है. कल्कि ने इस उपन्यास को साल 1995 में लिखा था. फिल्म को लाइका प्रोडक्शंस और मद्रास टॉकीज साथ में प्रोड्यूस कर रहे हैं. ऐश्वर्या के अलावा फिल्म के अन्य लीड एक्टर्स विक्रम, जयम रवि, कार्ती और शोभिता धुलिपाला का भी लुक सामने आया है . Also Read - Aishwarya Rai इन हस्तियों के प्यार में पड़ चुकी हैं...खूब लड़ाया इश्क़, एक पर एक्ट्रेस ने मारपीट का लगाया था आरोप

View this post on Instagram A post shared by Taran Adarsh (@taranadarsh)



‘पोन्नियन सेलवन’ तमिल, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी. कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस फिल्म को बनाने में 500 करोड़ रुपए का बजट लगा है, साथ ही मिली जानकारी के अनुसार ऐश्वर्या राय बच्चन इस मूवी में डबल रोल में दिखाई देंगी साल 2018 में ऐश्वर्या राय को आखिरी बार फन्ने खां में देखा गया था जिसके बाद वो इस प्रोजेक्ट से जुड़ीं. Also Read - Aishwarya Rai-Hrithik Roshan की इस फिल्म में हुआ था हथनियों का ऑडिशन, डर के मारे एक्टर की हो गई थी हालत खराब