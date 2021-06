Manisha Koirala has shared a black and white picture from her first photoshoot: बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला (Manisha Koirala) ने आज अपने सोशल मीडिया पर एक कमाल की फोटो शेयर की है जिसे देखकर आपको उनके पुराने दिनों की याद आ जाएगी. मनीषा (Manisha Koirala) ने अपने पहले फोटोशूट की एक फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है, जो तेजी से वायरल हो रहा है और हर कोई इसपर अपना दिल हार बैठा है. Also Read - मेरी किस्मत में ही प्यार नहीं, इस सच को मान लिया है: मनीषा कोईराला

इस क्‍लोजअप तस्‍वीर में मनीषा के कम मेकअप के साथ छोटे बाल नजर आ रहे हैं और उन्होंने फोटो शेयर करके लिखा है ‘थ्रोबैक… मेरा पहला फोटोशूट’.वहीं, मनीषा (Mnaisha Koirala) के फैन्स उनकी इस फोटो की प्रशंसा करते नहीं थक रहे. एक यूजर ने फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा है, ‘खूबसूरती की मिसाल हैं आप’.

एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर दीया मिर्जा, लीजा रे, श्रुति हासन और आयुष्मान खुराना जैसे सेलेब्स के कमेंट्स आए हैं. सभी ने कॉमेंट सेक्‍शन में दिल वाले इमोजी बनाए. लेकिन आयुष्मान खुराना (Ayushmann Khurrana) को मनीषा की ये फोटो इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा लिया और लिखा, “मनीषा कोइराला की तारीफ की कहानी”.