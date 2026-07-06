न एक्टिंग सीखी, न थिएटर किया... स्कूल के लड़के को पहली ही फिल्म ने बना दिया स्टार...नाम है

बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए कई कलाकार सालों तक थिएटर करते हैं, एक्टिंग स्कूल जाते हैं और सैकड़ों ऑडिशन देते हैं. लेकिन एक लड़का ऐसा भी है, जिसने न कभी एक्टिंग सीखी और न ही थिएटर किया. लेकिन स्कूलिंग के दौरान एक ऑडिशन ने उसकी किस्मत बदल दी. जानते हैं ये एक्टर कौन है?

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Manjot Singh photo- instagram

बॉलीवुड में अक्सर कहा जाता है कि यहां टिकने के लिए टैलेंट के साथ पेशेंस भी चाहिए. कई कलाकार सालों तक स्ट्रगल करने के बाद पहचान बना पाते हैं. लेकिन मनजोत सिंह की कहानी थोड़ी अलग है. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अभिनेता बनेंगे. न उन्होंने किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ली न ही थियेटर किया, बल्कि एक आम स्टूडेंट की तरह स्कूल में पढ़ाई की. फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक्टर की किस्मत ही बदल गई.

फिल्म की जान होते हैं ऐसे कलाकार

एक फिल्म को सफल बनाने में उसकी स्टोरी, कलाकारों की एक्टिंग और गानों का बहुत बड़ा रोल होता है. ठीक उसी प्रकार एक मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने में कॉमेडी का तड़का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. कई बार शानदार कहानी और गानों के साथ-साथ एक बेहतरीन कॉमेडी ट्रैक फिल्म और उससे जुड़े अभिनेता को हमेशा के लिए यादगार बना देता है.चाहे पुरानी फिल्मों के कॉमेडी सीन हों या आज के दौर की कॉमिक टाइमिंग, यह दर्शकों को सीट से बांधे रखने का सबसे अचूक मंत्र है.

कॉमेडी कलाकारों में से एक हैं मनजोत सिंह

आज के दौर में फिल्मी दुनिया के उन्हीं कॉमेडी कलाकारों में उभरते हुए नामों में से एक मनजोत सिंह हैं.मनजोत सिंह बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं, जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमिक टाइमिंग और युवाओं पर केंद्रित किरदारों के लिए जाने जाते हैं.

मनजोत सिंह का बैकग्राउंड

मनजोत सिंह का जन्म 7 जुलाई 1992 को नई दिल्ली में एक पंजाबी सिख परिवार में हुआ था.उनके पिता का नाम परमजोत सिंह है, जो पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और बिजनेसमैन हैं और उनकी माता का नाम अमृत कौर सिंह है, जो एक गृहिणी हैं. मनजोत ने अपनी पढ़ाई-लिखाई दिल्ली से ही पूरी की.

मनजोत सिंह का फिल्मी करियर

मनजोत ने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 2008 में आई फिल्म ‘ओए लकी! लकी ओए!’ से की, जिसमें उनके शानदार स्क्रीन प्रजेंस और अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था. इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग और कॉमेडी का जलवा बिखेरा, जिसमें ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’, ‘फुकरे’, ‘ड्रीम गर्ल’, ‘ड्रीम गर्ल 2’, ‘फुकरे 3’, ‘फुकरे रिटर्न्स’, ‘वाइल्ड वाइल्ड पंजाब’, ‘विक्की विद्या का वो वाला वीडियो’, ‘किस किसको प्यार करूं 2’, ‘सपनों की रानी’, ‘उड़ान’, आदि फिल्में शामिल हैं.

इसके अलावा मनजोत ने टेलीविजन के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो में से एक ‘फियर फैक्टर – खतरों के खिलाड़ी’ (सीजन 3) में बतौर एक प्रतिभागी भी भाग लिया था.मनजोत अपनी कॉमिक टाइमिंग की वजह से फिल्मी जगत में एक अलग पहचान बना चुके हैं. इसी के साथ वह लाखों दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं.

(इनपुट एजेंसी)