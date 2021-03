Mann ki awaaz pratigya 2 chetan hansraj dangerous look in new tv serial- दिग्गज अभिनेता चेतन हंसराज, स्टार भारत के अपकमिंग शो ‘मन की आवाज प्रतिज्ञा 2’ में खलनायक की भूमिका में नजर आने वाले हैं. परफेक्शनिस्ट होने के नाते, वह हमेशा अपने किरदार को सही तौर पर दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने की पुरजोर कोशिश करते हैं. अभिनेता ने अपने नए शो में नए किरदार को लेकर काफी कड़ी मेहनत की. इन कुछ सालों में उन्होंने कई विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं. महाभारत में उनका टेलीविजन डेब्यू इसका एक उदाहरण है, जिसके बाद यह सूची आगे बढ़ती गई. चेतन हंसराज ने वास्तव में पीछे जाकर पहले सीजन के कुछ खास एपिसोड्स को देखा, ताकि वह इस शो के सार को समझ सकें. Also Read - Sara Ali Khan hot Pics: सारा अली खान की ये तस्वीरें देखकर आ जाएगी एनर्जी, मन करेगा बैग पैक करें और निकल जाएं

चेतन हंसराज ने कहा, “मैं अपने किरदार में सही तौर पर उतरने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता हूं. जब मेरे सामने इस किरदार को पेश किया गया तो मैं बहुत एक्साइटेड था और मैंने ‘मन की आवाज प्रतिज्ञा 2’ शो करने के लिए तुरंत अपनी हामी भर दी. यह वास्तव में जीवन भर याद रखने वाला अवसर है. मुझे पता था कि इस किरदार की तह तक उतरना आसान नहीं होगा. मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मैं अपने किरदार को सही तरीके से पेश कर सकूं और यह केवल तभी होगा जब मुझे पता चलेगा कि पिछले किरदारों का सटीक समीकरण क्या था. वास्तव में अपने किरदार के लिए थोड़ा-सा होमवर्क करने से बहुत फर्क पड़ता है.” Also Read - अक्षरा सिंह ने इशारे ही इशारे में कह दी दिल की बात, सपने में आता है 'फलनवा के बेटा' !

शो की कहानी प्रतिज्ञा के द्वारा उठाए गए सवाल और उससे मिलने वाले न्याय और सच्चाई की तलाश को बयां करती है, चाहे परिस्थितियां मुश्किल क्यों न हों. सच्चाई के लिए उनका दृढ़ निश्चय उन्हें महिलाओं में एक उदाहरण के रूप में पेश करता है.

View this post on Instagram A post shared by Chetan Hansraj (@chetan_hansraj)

इस शो में दर्शकों को कई बहुप्रतीक्षित चेहरे नजर आएंगे, जिसमें हैं पूजा गोर, अरहान बहल, अवंतिका हुंदल, अंकित गेरा, सोनी सिंह और अन्य लोग नजर आएंगे, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण किरदारों से पहले भी दर्शकों का दिल जीता है.