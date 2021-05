Manoj Bajpayee And Samantha Akkineni Starer The Family Man 2 Trailer Out: मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) स्‍टारर द फैमिली मैन 2 (The Family Man 2) के ट्रेलर का इंतजार खत्‍म हो गया है. मेकर्स ने अमेजन प्राइम की इस लोकप्रिय वेबसीरीज का ट्रेलर जारी कर दिया है. फैंस को काफी समय से इस ट्रेलर का इंतजार था ऐसे में ये ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. Also Read - The Family Man 2: इंतजार खत्म! Manoj Bajpayee का इंटेंस मिशन शुरू, इस बार नहीं बचेंगे आतंकवादी

मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) के फैंस का इंतजार खत्म हो गया है, वेब सीरीज की अनाउंसमेंट के लगभग तीन महीने तक इंतजार करने के बाद आज द फैमिली मैन 2 (The Family Man 2) के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है. वेब सीरीज में मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) के साथ सामंथआ अक्किनेनी (Samantha Akkineni) लीड रोल में नजर आने वाली हैं और वह द फैमिली मैन 2 से अपना डिजिटल डेब्यू करने जा रही हैं.

दो मिनट 49 सेकंड के इस ट्रेलर में मनोज बाजपेयी अपनी शादी बचाने को जूझते नजर आ रहे हैं, वहीं एक नए मिशन में शामिल होते द‍िख रहे हैं. साउथ की मशहूर एक्ट्रेस समांथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) द फैमिली मैन 2 में विलेन के किरदार में नजर आने वाली हैं. बात दें कि 4 जून को ये सीरीज रिलीज हो जाएगी.