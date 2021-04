Manoj Bajpayee Birthday Special Know The Slipper Story: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpai) आज अपना 52वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpai) बिहार के रहने वाले हैं और बॉलीवुड में उन्होंने हर किरादर को जीवंत कर दिया है. चाहे ‘सत्या’ के गैंगस्टर भीखू म्हात्रे का किरदार हो या शूल में सिस्टम से जूझते पुलिसवाले का, हर रोल में मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpai) छा जाते हैं. ऐसे में आज उनके जन्मदिन पर आइए जानते हैं, मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpai) और पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) का बेहद कमाल का और इमोशनल किस्सा. Also Read - Mirzapur के कालीन भैया को लगता है लड़के को समझनी है ये जरूरी बात क्योंकि...

कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' में मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) और पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) जब आए थे दोनों ने कई सारी बातें की थी और इसी दौरान पंकज (Pankaj Tripathi) ने मनोज बाजपेयी को लेकर एक कमाल का किस्सा शेयर किया था. पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) ने बताया था कि जब वो एक्टर नहीं बने थे और वो एक होटल में काम करते थे और इसी दौरान उस होटल में मनोज (Manoj Bajpayee) बतौर गेस्ट पहुंचे और उनके साथ में काम करने वाले लोगों ने बताया कि होटल में मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) आए हुए हैं.

जब पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) को जब ये पता चला तो वो सुनकर पंकज हैरान हो गए क्योंकि वह उस दौरान थिएटर कर रहे थे और वो मनोज (Manoj Bajpayee) के बड़े फैन थे.बता दें कि उस दौरान पंकज बतौर कुक काम करते थे और जब मनोज (Manoj Bajpayee) होटल से चेकआउट करके चले गए तो उनकी चप्पल होटल में छूट गई. होटल ने तय किया कि चप्पल को रख लिया जाए और जब मनोज (Manoj Bajpayee) दोबारा आएं तो उन्हें लौटा दी जाए. लेकिन पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) ने होटल मैनेजमेंट से गुजारिश की कि वो ये चप्पल उन्हें दे दें. पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) ने चप्पल लॉस्ट एंड फ़ाउंड डिपार्टमेंट से लेकर आर्शीवाद के रुप में अपने पास रख ली.



पंकज त्रिपाठी (Pankaj Tripathi) ने कहा था कि ‘एकलव्य की तरह उस चप्पल में मैं अपना पैर डाल दूंगा, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा.’ ये कहकर उनके आंखों में आंसू आ गए और वहां मौजूद सभी लोग भी बेहद इमोशनल हो गए और इसके बाद मनोज (Manoj Bajpayee) उन्हें गले से लगा लेते हैं.