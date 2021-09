Manoj Bajpayee Father Hospitalized: बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) के पिता आरके बाजपेयी की हालत गंभीर है और इस वक्त वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं जहां पर उनका इलाज चल रहा है. ऐसे में एक्टर को जैसे ही पिता के खराब सेहत की खबर मिली वो फौरन अपना काम छोड़कर अपने परिवार के पास दिल्ली रवाना हो गए.Also Read - Ankahi Kahaniya Review: कुछ कहानियों को एक अच्छे मोड़ पर अनकहा छोड़ देना ही अच्छा

मनोज बाजपेयी को जब ये खबर दी गई तब वो केरल में अपने अगले प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे थे. पिता के अस्पताल में होने की बात सुनते ही वो केरल से दिल्ली के लिए निकल गए. जानकारी के लिए बता दें कि मनोज बाजपेयी के पिता का नाम राधाकांत बाजपेयी है और वो एक किसान हैं.

