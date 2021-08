नई दिल्ली: अभिनेता मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) थिएटर के दिनों से अपने पुराने दोस्त और अनुभवी अभिनेता अनुपम श्याम (Anupam Shyam Death) के निधन से हतप्रभ हैं. दिवंगत अभिनेता के बारे में बात करते हुए, मनोज बाजपेयी ने कहा, “अनुपम श्याम के निधन से हमारे सभी दोस्त हतप्रभ हैं. मैं उन्हें अपने थिएटर के दिनों से जानता था. वह एक उत्साही व्यक्ति थे जिन्होंने अभिनय और आध्यात्मिकता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया. वह एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जीवन को कभी गंभीरता से नहीं लिया. वह पॉजिटिविटी और आशावाद से भरे हुए थे और अपने दोस्तों की बहुत परवाह करते थे.”Also Read - Anupam Shyam Death: टीवी के 'ठाकुर सज्जन सिंह' ने दुनिया को कहा अलविदा, 63 की उम्र में इस वजह से हुआ निधन

दबी हुई आवाज में, अभिनेता ने कहा, "बहुत कम शब्दों में उनके जीवन के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है. जब से वह बीमार पड़े, मैं उनके भाई के संपर्क में हूं. उनके निधन की अचानक खबर आई. हम सभी को, उनके दोस्तों और निश्चित रूप से उनके परिवार को झटका लगा. मैं उनकी शाश्वत शांति के लिए प्रार्थना करता हूं."

Rest in peace my friend !!! You loved it fully both as an actor and as a person!!! Bahut yaad aaoge Dilli aur mumbai me bitaye din bhi yaad aayenge !!! जो जिया अच्छा जिया मेरे दोस्त !! प्रभु तुम्हारी आत्मा को शांति दें !!! 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/euTuGJzwjq

— manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) August 8, 2021