Manoj Bajpayee Reaction On The Family Man 2 Controversy: 'द फैमिली मैन 2' (The Family Man 2) का ट्रेलर हाल ही में जारी किया गया था, जिसे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया था वहीं कुछ लोगों को इससे आपत्ति भी थी. ऐसे में कई लोगों का कहना है कि सीरीज का ट्रेलर तमिल विरोधी है और अब इसे लेकर बैन तक की मांग उठ रही है. ऐसे में शो के मुख्य किरदारो में से एक मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने इस पर सफाई पेश की है.

'द फैमिली मैन 2 (The Family Man 2)' का ट्रेलर रिलीज होते ही विवादों में फंस गया है. वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद वाइको ने एक पत्र के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से ओटीटी पर रिलीज हो रही वेब सीरीज 'द फैमली मैन 2' (The Family Man 2) पर रोक लगाने की मांग की है. साथ ही सोशल मीडिया पर भी 'द फैमिली मैन 2' (The Family Man 2) को लेकर विवाद मचा हुआ है. कई लोग इसे बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं.



ऐसे में अब मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) ने सोशल मीडिया पर लिखा – ‘ट्रेलर में बस कुछ ही शॉट्स को देखकर लोग कयास लगाए जा रहे हैं. हमारी कास्ट और राइटिंग टीम के कई मेंबर तमिल हैं. हम तमिल लोगों, उनकी भावनाओं और कल्चर का बहुत सम्मान करते हैं. उनके प्रति हमारे मन में आदर और सम्मान है. इस शो के लिए हमने बहुत मेहनत की है. दर्शकों के बीच इसे लेकर आने के लिए तकलीफें उठाई हैं.’

मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee) आगे लिखते हैं- ‘ठीक वैसे ही जैसे पहले सीजन में था, हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इंतजार करें, रिलीज होने पर शो देखें. हम जानते हैं जब आप एक बार शो देख लेंगे तो आप इसकी सराहना करेंगे.’