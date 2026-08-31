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Samay Raina Bihari Jokes: 'कोई दिक्कत नहीं..' समय रैना के बिहारी जोक्स पर मनोज बाजपेयी का चौंकाने वाला बयान, फैंस हैरान!

Manoj Bajpayee Reacts To Samay Raina Bihari Joke: मनोज बाजपेयी ने 'लेटेंट' पर समय रैना और शेरोन वर्मा के बिहार और कश्मीरी पंडितों से जुड़े मज़ाक पर प्रतिक्रिया देते हुए अपनी बात रखी है

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 31, 2026, 10:37 AM IST
Samay Raina Bihari Jokes: 'कोई दिक्कत नहीं..' समय रैना के बिहारी जोक्स पर मनोज बाजपेयी का चौंकाने वाला बयान, फैंस हैरान!

Manoj Bajpayee Reacts To Samay Raina Bihari Joke: मनोज बाजपेयी ने ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ सीज़न 2 में समय रैना और शेरोन वर्मा के बीच हुई बातचीत से जुड़े विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. बिहार, कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का मज़ाक उड़ाने के कारण इन कॉमेडियन्स की आलोचना हो रही है और इस मामले पर राजनीतिक नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है. हालांकि, बाजपेयी का कहना है कि उन्हें लोगों के एक-दूसरे की पृष्ठभूमि (बैकग्राउंड) का मज़ाक उड़ाने से कोई समस्या नहीं है, बशर्ते यह मज़ाक-मज़ाक में हो और इस दौरान सम्मान बना रहे.

खुद पर हंसना और साथ में हंसना सीखना चाहिए

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इस विवाद के बारे में IANS से ​​बात करते हुए मनोज ने कहा कि लोगों को तुरंत बुरा माने बिना खुद पर हंसने में सक्षम होना चाहिए उन्होंने कहा, ‘अगर यह सब मज़ाक में है, तो मुझे असल में इससे कोई परेशानी नहीं है. हमें खुद पर हंसना और साथ में हंसना सीखना चाहिए, एक-दूसरे पर हंसना चाहिए और फिर भी बुरा नहीं मानना ​​चाहिए या आहत नहीं होना चाहिए.’ एक्टर ने इस बात पर ज़ोर दिया कि खुद के बारे में मज़ाक करने या सेंस ऑफ़ ह्यूमर रखने के साथ-साथ दूसरे व्यक्ति और उनके बैकग्राउंड का सम्मान करना भी ज़रूरी है. मनोज के अनुसार, जब दो लोगों के बीच सहज संबंध होते हैं, तो एक-दूसरे के बारे में मज़ाक करना स्वाभाविक रूप से उनकी बातचीत का हिस्सा बन सकता है. हालांकि, उनका ज़ोर इस बात पर था कि ऐसा करते समय आपसी सम्मान बना रहे.

मनोज ने शेयर किया अपना अनुभव

एक्टर ने उस समय का एक अनुभव भी याद किया जब वे 18 साल के थे और हाल ही में दिल्ली आए थे. शहर के नियमों से अनजान होने के कारण, जब वे बस में सामने के दरवाज़े से चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो ड्राइवर ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, ‘अरे बिहारी, पीछे वाले दरवाज़े से चढ़ो. मनोज ने कहा कि उन्हें बुरा नहीं लगा क्योंकि वे सच में बिहार से थे और उस समय शहर से अनजान थे’.

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समय रैना और शैरोन वर्मा ने क्या कहा?

यह विवाद ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ सीज़न 2 के हालिया एपिसोड में समय और शैरोन के बीच हुई बातचीत के बाद शुरू हुआ था. दरअसल इस सेगमेंट के दौरान, शैरोन ने समय की कश्मीरी पंडित जड़ों का मज़ाक उड़ाया, जबकि समय ने शैरोन के बिहार से जुड़ाव का ज़िक्र करते हुए मज़ाक में जवाब दिया। बाद में, इस बातचीत के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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