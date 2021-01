Manoj Bajpayee says The Family Man 2 an experience you won’t forget- ‘द फैमिली मैन’ के दूसरे सीजन को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं और प्रमुख अभिनेता मनोज वाजपेयी का कहना है कि आगामी अध्याय कभी न भूलने वाला अनुभव साबित होगा. वाजपेयी ने सीजन दो में एनआईए एजेंट श्रीकांत तिवारी के रूप में वापसी की है. Also Read - Tandav Controversy SC Rejects Plea For Protection:वेब सीरीज मेकर्स को नहीं मिली राहत, गिरफ्तारी पर रोक से इनकार

वाजपेयी ने बताया, "कई बार मैं (मेरे काम के बारे में) टिप्पणी करता हूं. मैं बस इतना ही कहूंगा कि यह पहले से कहीं अधिक बड़ा और अलग होने जा रहा है."

उन्होंने वादा करते हुए कहा कि यह एक ऐसा अनुभव होने वाला है जिसे आप आसानी से नहीं भूलेंगे.

बता दें, द फैमिली मैन को सीज़न 1 की रिलीज़ के बाद से, दुनिया भर से अपार प्यार और प्रशंसा मिली है. राज और डीके द्वारा निर्मित और निर्देशित ‘द फैमिली मैन’ अमेजन प्राइम वीडियो पर जल्द ही आ रहा है.