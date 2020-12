Manoj Bajpayee says this is the Time for female actors to get respected in film industry and ott platform-अभिनेता मनोज बाजपेयी का मानना है कि वक्त आ गया है कि अब महिला कलाकारों को उनकी प्रतिभा के लिए सम्मानित किया जाए. अभिनेता का कहना है कि यहां तक कि पुरुष कलाकार भी एक ऐसी स्थिति की तलाश में हैं, जहां हर किसी को वह मिले जिसके वे हकदार हैं. उन्होंने कहा, “वक्त आ गया है कि अब महिला कलाकारों को उनकी प्रतिभा और अभिनय क्षमता के दम पर सम्मानित किया जाए. उन्हें इस चीज की तलाश है, यहां तक कि उनके पुरूष सहकर्मियों को एक ऐसी ही स्थिति का इंतजार है, जहां हर किसी को अपने हक की चीजें मिलें.” Also Read - एआर रहमान ने बताई अपनी प्लानिंग, ‘बाफ्टा’की ‘ब्रेकथ्रू इंडिया’के बने हैं एंबेसडर

अभिनेत्री सयानी गुप्ता का मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से इंडस्ट्री में बदलाव आ रहा है. Also Read - 'नागिन' सुरभि चंदना ने बाथटब में सैंडिल रखकर करवाया फोटोशूट, फैंस ने पूछा- ऐसे कौन नहाता है?

अभिनेत्री श्वेता बासु प्रसाद ने कहा, “इस वक्त जिस तरह की कहानियों पर काम हो रहा है, वे काफी अलग तरह की हैं. इस साल मेरी जितनी भी परियोजनाएं आई हैं, वे सभी एक-दूसरे से अलग है. ओटीटी एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है और हर विषय सामग्री के लिए दर्शकों का अपना एक अलग वर्ग है और हर तरह के कंटेंट देखे जा रहे हैं.”

इन सितारों ने ‘रॉयल स्टैग बैरल सिलेक्ट लार्ज शॉर्ट फिल्म्स’ के आगामी एपिसोड में इंडस्ट्री के बारे में अपनी ये बातें रखीं. भारत में जी कैफे पर इस शो को प्रसारित किया जाएगा.