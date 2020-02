View this post on Instagram

My village house in belwa bihar !!! Babuji got it renovated and it’s shining now!!! Always feel lucky to have been born in this part of the world.nepal 4 kms a river a canal a tiger reserve a railway track and kms of empty field.extreme cold in winter extreme hot in summer…!!missing my village already !! गाँव का दिन क्या गाँव की दुपहर क्या गाँव की रात क्या गाँव की बात ही क्या !!!