बर्सिलोना: मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म ‘भोंसले’ ने एशियन फिल्म फेस्टिवल बर्सिलोना में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं. देवाशीष मखीजा द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने फेस्टिवल में दो पुरस्कार जीते हैं. एक पुरस्कार ‘बेस्ट स्क्रीनप्ले’ के लिए और दूसरा ‘बेस्ट डायरेक्टर’ के लिए मिला है. ‘भोंसले’ फिल्म की कहानी एक पुलिस कांस्टेबल की है. इस किरदार को मनोज बाजपेयी ने निभाया है. यह कांस्टेबल प्रवासियों के संघर्ष और स्थानीय नेताओं के साथ युद्ध में उनकी मदद करता है.

Once again, #Bhonsle stands out .Congratulations to the entire #Bhonsle team for #BestDirector & #BestScreenplay awards at #AsianFilmFestivalBarcelona. pic.twitter.com/BbhkUDpGUd

— manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) November 15, 2019