The Family Man 2 Release Date: अमेजन प्राइम की मशहूर वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन 2’ (The Family Man 2) एक बार फिर से दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. इस सीरीज के दूसरे सीजन का लंबे समय से दर्शक इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि फिल्म का ट्रेलर तीन महीने पहले ही आ चुका था, लेकिन अब खबरें आ रही है कि ‘द फैमिली मैन 2’ (The Family Man 2) पर्दे पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है. Also Read - The Family Man 2 से लेकर 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' तक, फरवरी के महीने में OTT पर आएंगी ये जबरदस्त फिल्में

वर्ष 2019 में द फैमिली मैन (The Family Man) को रिलीज किया गया था जिसने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी. पार्ट 1 के बाद दर्शक पार्ट 2 का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, एक र‍िपोर्ट के मुताबिक, राज निदिमोरू और कृष्णा डीके की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था जिसमें उन्होंने यह लिखा था कि लंबे समय से द फैमिली मैन (The Family Man) के नए सीजन का इंतजार था अब वह खत्म होने जा रहा है. क्योंकि जून 2021 में द फैमिली मैन 2 को रिलीज किया जाएगा. Also Read - Tandav और Mirzapur 2 ने बिगाड़ा 'The Family man 2' का खेल, टल सकती है रिलीज की तारीख



बता दें कि द फैमिली मैन 2 (The Family Man 2) का शूट काफी पहले पूरा हो चुका था, वहीं अब टीम इसकी एडिटिंग में बिजी है. ऐसे में द फैमिली मैन 2, जून में रिलीज होने के लिए तैयार है. हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं हुआ है, वहीं इसकी कोई तारीख भी सामने नहीं आई है.