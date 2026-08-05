मनोज मुंतशिर ने 'रामायण' को लेकर कह दी इतनी बड़ी बात, लोगों को नहीं हो रहा कानों पर यकीन

Ramayana Shouldn't Be Compared With Adipurush: आदिपुरुष की आलोचना के बावजूद, मनोज मुंतशिर ने बताया कि फ़िल्म का एक पहलू दर्शकों को अब भी पसंद आ रहा है.

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Ramayana Shouldn’t Be Compared With Adipurush: गीतकार और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने ‘आदिपुरुष’ को अपनी ज़िंदगी की “सबसे बड़ी गलती” मानने के बाद, अब इस फ़िल्म को एक “नाकाम कोशिश” बताया है. ‘आदिपुरुष’ और नितेश तिवारी की आने वाली ‘रामायण’ के बीच हो रही तुलना पर बात करते हुए, उन्होंने मीडिया से अपील की कि वे दोनों फ़िल्मों को एक-दूसरे के आमने-सामने न खड़ा करें. आइए जानते हैं उन्होंने रामायण और ‘आदिपुरुष’ को लेकर क्या कुछ कहा है.

‘रामायण’ सफल होगी- मनोज मुंतशिर

मंगलवार को मुंबई में मीडिया से बात करते हुए, गीतकार और लेखक मनोज मुंतशिर उम्मीद जताई कि ‘रामायण’ सफल होगी और रावण के किरदार में यश के अभिनय की तारीफ़ की और उन्होंने कहा, “यश बहुत अच्छे अभिनेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है. जो भी फ़िल्म हमारी कहानी को दुनिया के मंच तक ले जाएगी, उसके साथ मेरी शुभकामनाएं होंगी. ‘रामायण’ के लिए मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं.’

आदिपुरुष उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई

मनोज मुंतशिर ने दोनों की तुलनाओं पर बात करते हुए काह कि ‘रामायण की तुलना आदिपुरुष से न करना ही बेहतर है. यह मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि आदिपुरुष उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. फिल्म से जुड़े लोगों ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की, लेकिन यह कोशिश नाकाम रही. मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि आदिपुरुष का संगीत लोगों तक पहुंचा है. फिल्म का संगीत बहुत हिट रहा है. मुझे उम्मीद है कि ‘रामायण’ का संगीत ‘आदिपुरुष’ के संगीत जैसा ही होगा और उससे भी बेहतर होगा.

‘आदिपुरुष’ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही

‘आदिपुरुष’ में प्रभास ने भगवान राम, कृति सेनन ने सीता और सैफ अली खान ने रावण की भूमिका निभाई थी. यह फिल्म 550 करोड़ के भारी-भरकम बजट पर बनी थी, लेकिन शानदार ओपनिंग के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही. फिल्म के बारे में नकारात्मक चर्चाओं के कारण इसकी कमाई लागत वसूलने से 200 करोड़ कम पर ही रुक गई. फिल्म अपने संवादों और रावण व भगवान राम के चित्रण को लेकर विवादों में घिरी रही.

नितेश तिवारी की रामायण

हाल ही में ‘रामायण’ का ट्रेलर रिलीज़ हुआ, जिसकी शुरुआत रावण के रूप में यश के परिचय के साथ होती है उन्हें अपने भव्य महल में प्रवेश करने और तीनों लोकों पर अपना शासन घोषित करने से पहले अंधेरे से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है. रणबीर कपूर भगवान राम के रूप में नज़र आते हैं, जबकि अरुण गोविल राजा दशरथ की भूमिका में हैं और अयोध्या की जनता से राम का परिचय कराते हैं. ट्रेलर में राम और सीता की शादी की झलक भी दिखाई गई है, जिसमें साई पल्लवी ने सीता का किरदार निभाया है. ट्रेलर में रवि दुबे द्वारा निभाए गए लक्ष्मण के किरदार का भी परिचय दिया गया है.