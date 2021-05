नई दिल्ली: ‘गलियां’, ‘तेरे संग यारा’, ‘कौन तुझे’ जैसे कई हिट गानों को लिखने वाले मशहूर गीतकार और पटकथा लेखक मनोज मुंतशिर (Manoj Muntashir) किसी पहचान की मोहताज नहीं है. युवा दिलों में बसने वाले मनोज ने अपने गीतों से हर किसी का दिल जीता है मगर इस बार उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी जिसके बाद उन्हें पब्लिक प्लेटफार्म पर सबके सामने माफ़ी मांगनी पड़ी. दरअसल सिंगिंग रियलिटी शो ‘इंडियन आइडल 12’ (Indian Idol 12) के लेटेस्ट एपिसोड में मनोज मुंतशिर ने गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया था और वहीं उनसे एक तथ्यात्मक गलती हो गई. उन्होंने शम्मी कपूर और उनकी दिवंगत पत्नी और एक्ट्रेस गीता बाली के साथ उनके रिलेशनशिप के बारे में बात की थी. Also Read - Indian Idol 12: 'कठपुतली का खेल' दिखाया करते थे सवाई भाट, जानें आखिर कैसा रहा है इंडियन आइडल 12 तक का सफर

मनोज मुंतशिर ने शो में बताया कि शम्मी कपूर ने शादी के दौरान गीता बाली को सिंदूर लगाने के बजाय उनकी मांग में लिपिस्टिक लगाया था. बस उनके इसी बयान पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने उनके इस तथ्य को गलत बताया. इसके बाद मनोज ने ट्विटर पर सबके सामने इस गलती के लिए माफ़ी मांगी.

Like all you lovely people out there, I am a die hard hindi cinema fan too. Sometimes fan do commit mistakes unintentionally. I apologize about a factual error in today’s Indian idol episode. Shammi ji married Neila Devi after the untimely demise of Geeta Bali Ji. 🙏 @SonyTV

