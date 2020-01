Five Best Bhojpuri Gana of Manoj Tiwari: मनोज तिवारी इन दिनों देश की राजनीति में काफी सक्रिय दिख रहे हैं. फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अध्यक्ष हैं. कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में मनोज तिवारी के डांस और गाने को दिखाया गया था. इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में मनोज तिवारी के भोजपुरी गानों और उनके डांस पर तंज कसा था. आज हम आपको मनोज तिवारी के 5 गानों के बारे में बताने वाले हैं. इन्हीं गानों ने मनोज तिवारी को बतौर कलाकार पहचान दिलाई थी. इसी वजह से मनोज तिवारी को यूपी-बिहार की शान के रूप में जाना जाने लगा था.

मनोज तिवारी के 5 गानें-

5- Bhojpuri Gana रिंकिया के पापा (Rinkiya ke papa)

आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने मनोज तिवारी के इसी गाने पर तंज कसा था.

4- Bhojpuri Gana बेबी बीयर पीके नाचत बाड़ी… (Baby Beer pi ke nachat badi..)

मनोज तिवारी के इस गाने पर केजरीवाल ने कहा था कि मनोज तिवारी अच्छा गाते और डांस करते हैं साथ ही उनके हाथ में बियर की बोतल भी दिख रही है.

3- Bhojpuri Gana बगल वाली जान मारेली (Bagal wali Jaan Mareli)

2- Bhojpuri Gana उपर वाली के चक्कर में (Upar wali ke chakkar men)

1- Bhojpuri Gana जिय हो बिहार के लाला (Jiya ho bihar ke lala)

अनुराग कश्यप की चर्चित फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए मनोज तिवारी ने इस गाने को गाया था

इन गानों में मनोज तिवारी ने गाना गाने के साथ साथ संगीत दिया और डांस भी किया है. मनोज तिवारी के इन्हीं गानों ने आज उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है कि वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं. मनोज तिवारी को बतौर अभिनेता भाजपा ने चुनाव में टिकट दिया और आज मनोज तिवारी दिल्ली प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष बने हुए हैं. मनोज तिवारी के इन गानों में मनोज तिवारी के अनोखे अंदाज से आप रूबरू होंगे. अब तक आपने राजनेता मनोज तिवारी को देखा होगा लेकिन इन सुपरहिट गानों को सुनकर आपको भी बेहद मजा आएगा.