भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. राजनीति के मैदान में भी खूब एक्टिव रहने वाले मनोज तिवारी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से सुर्ख़ियों में रही हैं. मनोज तिवारी ने पिछले साल यानी 2020 में सुरभि तिवारी से दूसरी शादी रचाई है और हाल ही में वो दूसरी बार पिता भी बने हैं. उनके घर नन्ही परी का आगमन हुआ है. मगर हम आज आपको मनोज तिवारी (Manoj Tiwari First Wife) की पहली पत्नी के बारे में बताएंगे जिनके साथ उन्होंने लंबा सफर तय किया था.

मनोज तिवारी 9 साल पहले अपनी पहली पत्नी रानी से अलग हो गए थे और 2012 में उन्होंने एक दूसरे को तलाक दे दिया था. दोनों की शादी 1999 में हुई थी. पहली शादी से मनोज तिवारी की एक बेटी है जो अपनी मां के साथ ही रहती है. रानी देखने में बेहद खूबसूरत हैं और हुस्न के मामले में फ़िल्मी हसीनाओं को टक्कर भी देती हैं.

दरअसल, मनोज तिवारी और उनकी पत्नी रानी के तलाक की वजह एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को माना जाता है. जी हां आप भी यह बात सुनकर हैरान हो गए होंगे. एक समय में मनोज तिवारी और श्वेता के अफेयर के चर्चे थे और दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ रही थीं. खबरों की मानें तो मनोज तिवारी की पत्नी रीना को एक्ट्रेस श्वेता तिवारी से मनोज की दोस्ती बिल्कुल पंसंद नहीं थी.

बता दें कि रानी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे एमएस धोनी के बिजनेस पार्टनर रहे अरुण पांडे की बहन हैं. प्रोफेशन की बात करें तो रानी मुंबई में आहार सलाहकार के तौर पर काम कर रही हैं.