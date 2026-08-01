पेपर लीक की वजह से इस एक्ट्रेस को भी दोबारा देनी पड़ी थी NEET की परीक्षा, बताया जिंदगी का मुश्किल दौर

Manushi Chhillar On NEET 2015 Paper Leak: ब्यूटी क्वीन से एक्ट्रेस बनीं मानुषी छिल्लर ने हाल ही में 2015 में पेपर लीक होने के बाद NEET परीक्षा दोबारा देने के अनुभव को याद किया है

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Manushi Chhillar On NEET 2015 Paper Leak: NEET पेपर लीक और भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर हफ़्तों तक चले देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के कुछ दिनों बाद, ब्यूटी क्वीन से एक्ट्रेस बनीं मानुषी छिल्लर ने याद किया कि 2015 में पेपर लीक होने के बाद उन्हें NEET की परीक्षा दोबारा देनी पड़ी थी. सोहा अली खान के साथ हाल ही में हुए एक पॉडकास्ट में, मानुषी ने बताया कि जब उन्हें पता चला कि उन्हें NEET 2015 की परीक्षा दोबारा देनी पड़ी थी तो वो दौर उनके लिए कितना मुश्कलों भरा रहा था.

सभी चीज़ों को छोड़ना पड़ा जिनसे मुझे खुशी मिलती थी

मानुषी ने अपने दिनों और पलों को याद करते हुए कहा कि ‘इसके दो पहलू हैं एक तो मेरा अपना अनुभव और दूसरा देश के ज़्यादातर छात्रों की असलियत को समझना. मेरे माता-पिता भी सालों पहले इसी दौर से गुज़रे थे, इसलिए मैं इस प्रक्रिया के लिए मानसिक रूप से तैयार थी, लेकिन फिर भी यह बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे उन सभी चीज़ों को छोड़ना पड़ा जिनसे मुझे खुशी मिलती थी. मैं कुचिपुड़ी डांसर थी, मुझे पेंटिंग पसंद थी, और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम पर पूरी तरह ध्यान देने के लिए मुझे एक साल तक इन सभी चीज़ों को एक तरफ़ रखना पड़ा था.

यह महीनों की बेचैनी को फिर से झेलने की बात है

HTCity से बात करते हुए और NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) दो बार देने से जुड़ी अपनी यादें और उस दौरान खुद पर और अपने परिवार पर आए तनाव और दबाव के बारे में बताते हुए मानुषी कहती हैं, ‘मुझे सबसे ज़्यादा उस अनिश्चितता की याद है. आप सालों तक यह सोचकर तैयारी करते हैं कि परीक्षा का दिन ही मंज़िल है और फिर अचानक आपको बताया जाता है कि ऐसा नहीं है. यह सिर्फ़ एक और पेपर देने की बात नहीं है. यह महीनों की बेचैनी को फिर से झेलने, अपने प्लान्स को टालने और एक बार फिर से मानसिक रूप से तैयार रहने की बात है.’

छात्रों सालों तक मेहनत करते हैं

एक्टर ने कहा कि यह उनकी ज़िंदगी के “सबसे मुश्किल दौर” में से एक था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे कई स्टूडेंट्स जिन हालात से गुज़र रहे थे, उनकी तुलना में उन्हें यह सबसे मुश्किल अनुभव नहीं लगा. छिल्लर ने कहा कि वह ऐसे छात्रों से मिलीं, जिनके माता-पिता ने उन्हें कोचिंग सेंटर भेजने के लिए अपनी क्षमता से ज़्यादा कर्ज़ लिया था. वहीं, कई छात्र दूसरे शहरों में जाकर तंग PG में रहे और हर दिन उसी परीक्षा की तैयारी में जुटे रहे.