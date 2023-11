Telangana Election : Allu Arjun और Jr NTR समेत कई सुपरस्टार्स ने डाला वोट, 'पुष्पा' ने तेलंगाना के लोगों से की ये अपील

Telangana Assembly Elections : साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) ने अपने परिवार के साथ तेलंगाना चुनाव में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग किया. इतना ही नहीं दोनों स्टार्स किसी आम नागरिक की तरह वोट डालने के लिए लाइन में खड़े रहे. जहां अल्लू अर्जुन अकेले पहुंचे, वहीं जूनियर एनटीआर अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रणति और मां शालिनी नंदमुरी के साथ वोट डाने आए थे, दोनों स्टार्स के बाद मेगास्टार चिरंजीवी भी अपने परिवार के साथ उनके पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे. साउथ के इन सुपरस्टार्स की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में पत्रकारों से बात करते हुए अल्लू अर्जुन कहते हैं, ‘मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आएं और जिम्मेदारी से अपना वोट डालें.’

गौरतलब है कि हफ्तों के चुनाव प्रचार के बाद, तेलंगाना राज्य के लोग आज (30 नवंबर) अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं. 119 निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ और आम पब्लिक के साथ कई मशहूर हस्तियां भी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर लंइन में नजर आए. अल्लू अर्जुन सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर वोट डालने पहुंचे. वोट डालने के बाद जुबली हिल्स पोलिंग बूथ पर उनके कुछ फैंस ने एक्टर से सेल्फी लेने के लिए रिक्वेस्ट की. मतदान करने के बाद अल्लू अर्जुन ने अपने X (ट्विटर) हैंडल पर अपनी स्याही लगी उंगली की फोटो शेयर की और लिखा, ‘कृपया अपना वोट जिम्मेदारी से डालें.’

VIDEO | “I request each and everyone of you to come and cast your vote responsibly,” says actor @alluarjun after casting his votes in Hyderabad.#TelanganaElections2023 #AssemblyElectionsWithPTI pic.twitter.com/zCPqhoULZm

— Press Trust of India (@PTI_News) November 30, 2023