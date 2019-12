यशराज बैनर तले बनी रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 शुक्रवार को रिलीज हो गई है. हमेशा की तरह शिवानी शिवाजी राव का जलवा इस बार भी कायम है. उसने कसम खाई है कि मासूम लड़कियों का रेप करने वाले को किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं. लेडी सिंघम के अवतार में दहाड़ती रानी मुखर्जी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वक्त ने उनके अभिनय की कसावट ढीली नहीं की है. फिल्म में एक्शन की भरमार है. पुलिस के किरदार में वो अपराधियों को जमकर पीटते हुए नज़र आ रही हैं. मूवी का निर्देशन गोपी पुतरन ने किया है. आदित्य चोपड़ा ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है.फिल्म के शानदार ट्रेलर को लोगों ने बहुत पसंद किया था. जानिए ट्विटर पर फिल्म का रिव्यू-

#Mardaani2 is an average film being helmed by Yash raj to showcase the horrendous plight of our country where crime and punishment doesn’t go hand in hand . #RaniMukherjee stands out but the pace and screenplay is just about decent , wont find much appreciation! ⭐⭐🌟 — Rahul verma (@RahulVerma4860) December 12, 2019

Simple and strong message to society and for those specifically who have daughter or sister. 3*** #Mardaani2 MustSee @yrf pic.twitter.com/lXsvUAxSet — P. Khatri (@PKhatri6) December 12, 2019

