Hindi Entertainment Hindi

Mardaani 3 Rani Mukerji Salutes The Spirit Of The Policemen

Mardaani 3: 'साहस अक्सर अकेला होता है', रानी मुखर्जी ने पुलिसकर्मियों के जज्बे को किया सलाम

Mardaani 3: मर्दानी 3’ के साथ रानी मुखर्जी एक बार फिर दमदार पुलिस अफसर बनकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने आ रही हैं.

Mardaani 3 Rani Mukerji salutes the spirit of the policemen

Mardaani 3: बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने तीन दशकों से ज्यादा के अपने फिल्मी करियर में एक खास मुकाम हासिल किया है. इन दिनों वह ‘मर्दानी 3′ को लेकर चर्चा में हैं.’मर्दानी’ फ्रेंचाइजी को दर्शक अभी तक काफी पसंद करते आए हैं.इसमें रानी का पुलिस इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार लोगों के दिलों में बसा हुआ है, ऐसे में वे उन्हें एक बार फिर उसी किरदार में देखने को काफी उत्सुक हैं.

पुलिस प्रशासन की चुनौतियों और समर्पण के बारे में रानी मुखर्जी ने कहा, ”मैंने शिवानी के किरदार के जरिए पुलिस प्रशासन के असली साहस को महसूस किया.मैंने देखा है कि साहस अक्सर अकेला होता है और जो लोग कठिन परिस्थितियों में सही काम करते हैं, उन्हें बहुत बार अकेले ही उसका सामना करना पड़ता है.शिवानी मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म का किरदार नहीं है, बल्कि यह मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है, जो हमेशा मेरे साथ होता है.मैं इसकी सोच और व्यवहार को महसूस करती हूं.”

View this post on Instagram A post shared by Yash Raj Films (@yrf)

उन्होंने कहा, ”मर्दानी फ्रेंचाइजी मेरे लिए पुलिसकर्मियों के प्रति सम्मान और सलाम का जरिया है.मैं भारतीय पुलिस बल की सराहना करती हूं कि वे हर दिन कठिन परिस्थितियों में डटे रहते हैं.किसी शिकायत या पुरस्कार की उम्मीद के बिना देश की सेवा करते हैं.”

‘मर्दानी 3’ के ट्रेलर पर सामने आ रही दर्शकों की प्रतिक्रिया पर रानी ने कहा, ”देश के लोग सामाजिक अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमेशा तैयार हैं.लोगों का उत्साह और प्यार यह दिखाता है कि हम गलत के खिलाफ गुस्सा और सही काम के लिए गर्व महसूस करते हैं.हमारी फिल्म का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना भी है.”

‘मर्दानी 3’ में इस बार कहानी ज्यादा डरावनी और झकझोर देने वाली है.

Add India.com as a Preferred Source

हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया.ट्रेलर की शुरुआत एक मासूम बच्ची के किडनैप वाले सीन से होती है, जिसके बाद खुलासा होता है कि शहर में लगातार बच्चियों के अपहरण हो रहे हैं.प्रशासन बेबस नजर आता है और हालात बेकाबू होते दिखते हैं.ऐसे में इस गंभीर केस को सुलझाने की जिम्मेदारी एक बार फिर साहसी पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय को सौंपी जाती है.रानी मुखर्जी अपने इसी दमदार किरदार में लौट रही हैं.

फिल्म का निर्देशन अभिराज मीनावाला ने किया है और इसे यश राज फिल्म्स के बैनर तले आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है.यह फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

(इनपुट एजेंसी)