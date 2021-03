Marjaneya First Look from neha kakkar new song rubina dillaik and abhinav shukla romantic photo viral on social media- बिग बॉस 14′ (Bigg Boss 14) शो को जीतने वाली रुबीना दिलैक ने सिर्फ ये ट्रॉफी ही नहीं जीती बल्कि दर्शकों का दिल जीत लिया. हर किसी कि जिंदगी में उतार-चढ़ाव आते हैं. रुबीना की जिंदगी में भी आए. वो बहुत मुश्किल वक्त था जब दोनों की शादी खतरे में थी. Also Read - फोटो पोस्ट करने से पहले 90 प्रतिशत लड़कियां करती हैं ये काम, जानकर चौंक जाएंगे आप

अलग होने का फैसला ले लिया था. पर इस शो ने रुबीना-अभिनव के रिश्ते को एक मजबूती दी. दोनों की जोड़ी सुर्खियों में बनी रही. हाल ही में इस कपल की एक रोमांटिक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. दरअसल ये दोनों नेहा कक्कड़ (Neha Kakkar) के नए गाने 'मरजानिया' (Marjaneya) के लिए शूट कर रहे हैं.

इस तस्वीर में रुबीना का बिकिनी लुक फैंस को बहुत पसंद आ रहा है.

बता दें कि यह गाना 18 मार्च को यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा.