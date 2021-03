Marjaneya Rubina Dilaik-Abhinav Shukla New Song Out: नेहा कक्कर (neha kakkar) का नया ‘मरजानया’ (marjaneya) यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है. इस गाने में बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) फेम और टीवी की मशूहर जोड़ी अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) नजर आ रहे हैं. बता दें इसके पहले अली गोनी (Aly Goni) और जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) का भी एक गाना नेहा (neha kakkar) के भाई टोनी कक्कर (Tony kakkar) के साथ आया था. Also Read - अपने दिल के हाथों मजबूर हैं Sonali Phogat, गाना गुनगुना कर निकाला दिल का गुबार.... आ गया जो किसी पे प्यार

‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) की विनर रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) और अभ‍िनव शुक्‍ला (Abhinav Shukla) का म्‍यूजिक वीडियो ‘मरजानिया’ (Marjaneya Song OUT now) रिलीज हो गया है. नेहा कक्‍कड़ (Neha Kakkar) इस नए सॉन्‍ग में एक बार फिर अपना जादू चला रही हैं. रिलीज के कुछ घंटों में ही इस गाने को यूट्यूब पर 3 लाख 79 हजार से अध‍िक व्‍यूज मिल चुके हैं.

इस गाने में अभ‍िनव शुक्‍ला (Abhinav Shukla) अपनी पत्नी रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) के नखरे उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं. नखरीले अंदाज में रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) हर किसी का दिल जीत रही हैं. इस गाने का पहला पोस्‍टर 9 मार्च को शेयर किया गया था और अब फैंस के लिए ये गाना रिलीज कर दिया गया है.