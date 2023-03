Hindi Entertainment Hindi

Marvel के 'विलेन' जोनाथन मेजर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 30 साल की महिला से मारपीट का आरोप

Marvel के 'विलेन' जोनाथन मेजर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 30 साल की महिला से मारपीट का आरोप

Jonathan Majors : जोनाथन के स्पोकपर्सन के मुताबिक जोनाथन को शनिवार को गला घोंटने, मारपीट और उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

Marvel Star Jonathan Majors Arrested For Allegedly Assaulting Girlfriend

Jonathan Majors : ‘मार्वल’ के सुपरहीरो सीरीज और ‘क्रीड III’ फेम बॉलीवुड एक्टर जोनाथन मेजर्स को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही हैं. न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने एक बयान में कहा कि घरेलू विवाद के दौरान एक महिला पर हमला करने के आरोप में एक्टर जोनाथन को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, दूसरी ओर एक्टर की तरफ से बयान सामने आया है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए हम तैयार हैं. जोनाथन के स्पोकपर्सन के मुताबिक जोनाथन को शनिवार को गला घोंटने, मारपीट और उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि अब वो पुलिस हिरासत से बाहर आ चुके हैं. महिला के साथ उनके संबंध को सिर्फ ‘घरेलू’ मानते हुए कार्रवाई की गई है.

पुलिस ने कहा कि उन्हें चेल्सी के एक अपार्टमेंट में 911 कॉल आई, जिसमें बताया गया कि एक 33 साल का शख्स 30 साल की लड़की के साथ मारपीट कर रहा है. पीड़िता ने भी पुलिस के सामने उसे पीटे जाने की बात स्वीकार की है. शिकायत के बाद अधिकारियों ने बिना देर किए 33 वर्षीय शख्स को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने उस शख्स की पहचान ‘मेजर्स’ के रूप में की है. पुलिस ने कहा कि महिला के सिर और गर्दन में मामूली चोटें आई हैं और उसे अस्पताल ले जाया गया है. बता दें कि मेजर्स उर्फ जोनाथन मेजर्स हॉलीवुड के सबसे ज्यादा डिमांडिंग एक्टर्स में से एक हैं.

मार्वल सुपरहीरो सीजीर में वो ‘कांग’ की भूमिका में कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. आने वाले दिनों में उन्हीं पर आधारित मार्वल की फिल्म एवेंजर्स: द कांग डायनेस्टी’ आ सकती है. फिल्म में जोनाथन एक विलेन का किरदार निभा रहे हैं. हाल ही में उन्हें Showtimes for Ant-Man and the Wasp: Quantumania में देखा गया था, जहां वो अपनी असीम शक्तियों से एंट-मैन को भी नानी याद दिला देते हैं. खैर लड़की के साथ मार-पीट के मामले में अब आगे क्या मोड़ आने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. केस से जुड़े अपडेट के लिए पढ़ते रहे इंडिया.कॉम हिंदी.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें मनोरंजन की और अन्य ताजा-तरीन खबरें