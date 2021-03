Masaba Gupta shared unseen pictures of her parents Neena Gupta and cricketer Vivian Richards See The beauty: बॉलीवुड की फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता (Masaba Gupta) ने अपने सोशल मीडिया पर बेहद कमाल की फोटो शेयर की है जिसे देखकर हर कोई बेहद प्यार लुटा रहा है. दरअसल डिजाइनर मसाबा गुप्ता (Masaba Gupta) ने अपने माता-पिता नीना गुप्ता (Neena Gupta) और विवियन रिचर्ड्स (Vivian Richards) के साथ अपने बचपन की एक अनदेखी तस्वीर शेयर की है, जो हर किसी को बेहद पसंद आ रही है. Also Read - The Legend Of Hanuman Web Series: बलशाली हनुमान को देखकर नीना गुप्ता को आई Six Pack Abs की याद बोलीं...

मसाबा (Masaba Gupta) ने दो तस्वीरें शेयर की हैं जहां पहले में उनके माता-पिता नजर आ रहे हैं वहीं दूसरी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में दो लोग नजर आ रहे हैं, हालांकि तस्वीर में​ दिखने वाले ये दो लोग कौन है इस बात का जिक्र मसाबा ने अपनी पोस्ट में नहीं किया. तस्वीर देखकर लग रहा है कि ये तस्वीर मसाबा के नाना-नानी की है और इसके कैप्शन में लिखा है, ‘माय वर्ल्ड माय ब्लड’. Also Read - रजित कपूर की 'गोल्डफिश' बनेंगी नीना गुप्ता, क्योंकि बात जहां से शुरु होती है वहीं...

इंटरनेट पर यह तस्वीर इस वक्त काफी चर्चा में है. इस तस्वीर में मसाबा (Masaba Gupta) महज कुछ महीनों की दिख रही हैं. इसमें नीना गुप्ता (Neena Gupta) और विवियन रिचर्ड्स (Vivian Richards) नीचे बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है पूजा हो रही है.

जहां नीना (Neena Gupta) ने सफेद और लाल रंग की खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई है. वहीं विवियन (Vivian Richards) ने कैजुअल टीशर्ट और शॉर्ट्स पहन रखा है. बता दें कि नीना (Neena Gupta) बिना शादी के ही मां बन गई थी और वो सिंगल मदर के तौर पर मसाबा (Masaba Gupta) का ख्याल रखा और आज वो बेहद मशहूर डिजाइनर के तौर पर अपना नाम बना चुकी हैं.