Master Box Office Collection Day 16: विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) और थलपति विजय (Thalapathy Vijay) स्टारर फिल्म ‘विजय द मास्टर’ (Vijay The Master) ने बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाया हुआ है. ‘मास्टर’ (Master) अपने रिलीज के बाद से ही लगातार सुर्ख़ियों में है. अब तक 239 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी यह फिल्म 500 करोड़ के आंकड़े को भी बहुत जल्द पार कर सकती है. तमिल इंडस्ट्री में ‘मास्टर’ ने सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म बनकर इतिहास रच दिया है. रिलीज के सोलहवें दिन तक फिल्म ने शानदार कमाई कर ली है. हालांकि मेकर्स को इस फिल्म से अभी और भी उम्मीद है. Also Read - Pushpa Release Date: अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा' अगस्त में इस दिन होगी रिलीज, तूफानी अवतार में होगी तबाही

यहां देखें एरिया वाइज कलेक्शन की डिटेल्स: (Check out the area-wise collection in details)

Tamil Nadu: ₹129crAP/TG: ₹28.2cr

KL: ₹12.7cr

KA: ₹18.2cr

ROI: ₹6.1cr

Overseas: ₹45.5cr

Worldwide Total: ₹239cr (Approx)

मास्टर को लेकर लोगों में अब तक जबरदस्त क्रेज़ है. बता दें कि ‘मास्टर’ अब बहुत जल्द ओटीटी (Master OTT Release) पर रिलीज होने वाली है. इस सुपरहिट फिल्म के ओटीटी राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो (Master on Amazon Prime Video) ने एक मोटी रकम में खरीदे है. बताया जा रहा है कि फिल्म ‘मास्टर’ अमेजन प्राइम वीडियो पर 29 जनवरी को रिलीज होने जा रही है.