Master Box Office Day 5: साउथ के दो सुपरस्टार्स से सजी फिल्म ‘विजय द मास्टर’ (Vijay The Master) का क्रेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) और थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है. कोरोना काल के दौरान थिएटर में रिलीज हुई इस फिल्म का जलवा अब तक बरक़रार है. यह फिल्म अब तक की सबसे बड़ी रिलीज साबित हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे देशों से सामूहिक रूप से 3 मिलियन डॉलर की कमाई की है. Also Read - साउथ में धमाल मचाने वाली फिल्म 'मास्टर' का बनेगा हिंदी रीमेक, जानें कौन से दो बॉलीवुड स्टार्स आएंगे नज़र

मास्टर फिल्म अपने रिलीज के तीन दिनों के अंदर ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो गई थी. बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म ने जहां पहले दिन 35 करोड़ रुपये की कमाई की वहीं दुसरे दिन भी फिल्म ने 50 करोड़ रुपये की ताबड़तोड़ कमाई की. तीसरे, चौथे और पांचवे दिन भी फिल्म ने शानदार कमाई कर अपना बेंचमार्क सेट कर लिया है.

5 back to back 1 CR+ days for #Master in Chennai city, from Wedn to Sunday. FAB opening👌👍

Sunday – 1.04 CR

5-days total city gross is 5.43 CR#ThalapathyVijay #MasterPongal

— Kaushik LM (@LMKMovieManiac) January 18, 2021