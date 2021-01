Master Box Office Day 6: विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) और थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की फिल्म ‘विजय द मास्टर’ (Vijay The Master) ने हर तरफ धमाल मचाया हुआ है. साउथ की इस सुपरहिट फिल्म ने कोरोना काल में एक नया कृतिमान स्थापित किया है. देश नहीं पूरी दुनिया में ‘विजय वर्सेज विजय’ की धूम मची हुई है. पिछले हफ्ते रिलीज हुई यह फिल्म अब ग्लोबल लेवल पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. रिलीज के तीन दिनों में ही ‘मास्टर’ ने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था. Also Read - Tandav ban or not scenes and dialogues: Saif Ali Khan की 'तांडव' बैन होनी चाहिए या नहीं? वक्त निकालें. देखें और तय करें अब नहीं तो कब?

फिल्म ट्रैकर कौशिक के अनुसार, 'मास्टर' ने अब ऑल-टाइम टॉप 10 तमिलनाडु ग्रॉसर्स की सूची में अपना नाम दर्ज कर लिया है. यह भी बताया गया है कि मास्टर थलपति विजय की 2 करोड़ शेयर मार्क को तोड़ने वाली पहली फिल्म बन गई है. रिलीज के पांचवे दिन तक मास्टर का खूब बोलबाला रहा और इसने भारत में 96.40 करोड़ की शानदार कमाई की वहीं रिलीज के छठे दिन मास्टर ने भारत में 8.70 करोड़ की कमाई की.

यहां देखिए सभी भाषाओं में डे वाइज मास्टर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (Master Day Wise All Language Box Office Collection):

Day 1: Rs. 34.80 Cr

Day 2: Rs. 18.30 Cr

Day 3: Rs. 15.80 Cr

Day 4: Rs. 12.50 Cr

Day 5: Rs. 14.50 Cr

Day 6: Rs. 8.70 Cr

टोटल बॉक्स ऑफिस नेट कलेक्शन: Rs. 105.10 Cr

बता दें कि फिल्म की कमाई को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही यह फिल्म 200 करोड़ रुपये के आंकड़ा छू लेगी. बताते चलें कि फिल्म के प्रति लोगों का प्यार देखते हुए फिल्ममेकर्स ने मास्टर फिल्म के हिंदी रिमेक (Master Film Hindi Remake) की भी घोषणा की है. कबीर सिंह प्रोड्यूसर ने मुराद खेतानी से ‘मास्टर’ फिल्म के हिंदी राइट्स खरीद लिए हैं.