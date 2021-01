Master Movie Box office collection Thalapathy Vijay and Vijay Sethupathi rocks film earn 40 crore on opening day- साउथ फिल्म ‘Master’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. थलापति विजय (Thalapathy Vijay) और विजय सेतुपति (Vijay Setupathi) स्टारर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. हालांकि कहानी में कुछ नयापन नहीं है. वही एक हीरो और विलेन की जंग है. हीरो स्टूडेंट्स के फेवरेट हैं और गुंडों-मवाली की पिटाई करने में माहिर हैं. वहीं भवानी एक खतरनाक क्रिमिनल है. जो पैसे और पावर के लिए कुछ भी कर सकता है. Also Read - Mirzapur: 76 साल के 'बाउजी' के साथ इंटीमेट हो गईं कालीन भैया की बीवी बीना त्रिपाठी, देखिए बेडरूम सीन

बता दें, फिल्म 'मास्टर' (Master) 13 जनवरी को रिलीज़ हुई है. रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने ओपनिंग डे पर 40 करोड़ की कमाई की है.

मुंबई में फिल्म ‘मास्टर’ का क्रेज़ इस कदर है कि एक ही थिएटर में दस दस शोज चल रहे हैं. फिल्म ने उम्मीद से ज्यादा का बिजनेस किया है. थलापति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अच्छी फिल्म को लोग पसंद करते हैं. हालांकि कोरोना के इस दौर में जहां कई शहरों में सिनेमाघर बंद है. ऐसे में मेकर्स को उम्मीद नहीं कि फिल्म इतना अच्छा बिजनेस करेगी. आने वाले दिनों में इस सुपर-डुपर हिट फिल्म की कमाई और ज्यादा बढ़ने के आसार हैं. फिल्म ‘मास्टर’ गुरुवार को मकर संक्रांति के दिन हिंदी में भी रिलीज हो रही है.