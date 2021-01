Master Film Premiere on Amazon Prime Video: साउथ सुपरस्टार्स विजय सेतुपति (Vijay Sethupathi) और थलपति विजय (Thalapathy Vijay) की फिल्म ‘विजय द मास्टर’ (Vijay The Master) ने बीते कई दिनों से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है. देश और दुनिया में इस फिल्म को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. अपने रिलीज के तीन दिनों में ही ‘मास्टर’ ने 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था. अब इस फिल्म को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है. जी हां ‘मास्टर’ अब बहुत जल्द ओटीटी (Master OTT Release) पर रिलीज होने वाली है. Also Read - Bigg Boss 14: सोनाली फोगाट ने अपने घर में बताई दिल की बात, हां! पसंद है अली गोनी

फिल्म के बढ़ते क्रेज को देखते हुए मेकर्स ने अब फिल्म को हर किसी के मोबाइल तक पहुंचाने का फैसला लिया है. फिल्म 'मास्टर' (Master) की थिएटर रिलीज के दो हफ्ते बाद ही ओटीटी (Master on OTT) पर उतारने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. खबरों के मुताबिक इस सुपरहिट फिल्म के ओटीटी राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो (Master on Amazon Prime Video) ने एक मोटी रकम में खरीदे है. बताया जा रहा है कि फिल्म 'मास्टर' अमेजन प्राइम वीडियो पर 29 जनवरी को रिलीज होने जा रही है.

बता दें कि फिल्म के प्रति लोगों का प्यार देखते हुए फिल्ममेकर्स ने मास्टर फिल्म के हिंदी रिमेक (Master Film Hindi Remake) की भी घोषणा की है. कबीर सिंह प्रोड्यूसर ने मुराद खेतानी से ‘मास्टर’ फिल्म के हिंदी राइट्स खरीद लिए हैं. बताते चलें की रिलीज के 13वें दिन तक फिल्म ने 220 करोड़ (वर्ल्डवाइड) के आंकड़े को भी पार लिया है.