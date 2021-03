Mastram Fame Kenisha Awasthi hot pics viral but she does know why holi is celebrated- रक्तांचल और मस्तराम जैसी वेब सीरीज में नजर आ चुकी ऐक्ट्रेस केनिशा अवस्थी ने एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कई मजेदार जवाब दिए. केनिशा ने बताया कि उन्हें दीवाली बहुत पसंद है. लेकिन जब उनसे होली के बारे में पूछा गया तो वे कन्फ़यूज़ हो गईं. फिर घुमा फिराकर कई जवाब दे दिए लेकिन ये नहीं बता पाईं की होली क्यों मनाई जाती है. Also Read - Naagin Ek Naye Rang Mein: कृष्णा मुखर्जी 'नागिन' की नई तस्वीरों पर मर मिटे फैंस, फिर 'नेवला' क्या चीज़ है

बता दें, एक इंटरव्यू में केनिशा ने बताया कि वो अभी भी सिंगल है. शायद इसकी एक वजह ये भी है कि अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जो फीलिंग समझ सके. क्योंकि पार्टनर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो सपोर्टिव हो.

केनिशा ने बताया कि बॉलीवुड में टैलेंट से कम जी हजूरी से ज्यादा काम मिलता है. यहां ये कहकर सलाह दी जाती है कि कुछ बड़े लोगों के घर , ऑफिस, पार्टियों में हाजरी लगाया करो, काम मिलेगा.